"Yerel seçimler sonbahara alınsın"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var." dedi.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ve gündemdeki diğer bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, AK Parti teşkilatlarıyla çok uyumlu, kardeşçe bir seçim süreci geçirdiklerini, sonuçta da Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıktığını belirtti.

Destici, seçimlerin güvenli ve demokratik bir ortamda yapıldığını, milletin yüzde 90 civarında katkı göstererek demokrasiye olan inancını ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, huzur ve güvene kavuşan Türkiye'nin bundan sonra barış ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edeceğini söyledi.

- "Toplumda, sanki bunlar planlı yapılıyor kanaati oluşmuştur"

Son günlerde gündem oturan, çocuklara yönelik istismar ve şiddet olaylarına da değinen Destici, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın kaçırılarak öldürülmesi, ölüme terk edilmesi, tacize ve tecavüze uğraması, gerçekten bunlar dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Sanki bir yerlerden düğmeye basılmış ve bunlar planlı bir şekilde yapılıyor gibi toplumun belli kesimlerinde bir kanaat oluşmuştur. Eğer bunun arkasında bir plan varsa, bunlar bir merkezden yönetilip, eğer planlı bir şekilde yapılıyorsa, bunun da mutlaka ortaya çıkarılması, Türkiye, Türk milleti ve çocuklarımız üzerinde oynanan oyunların mutlaka ama mutlaka cevabının en şiddetli şekilde verilmesi gerekir."