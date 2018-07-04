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"Yerel seçimler sonbahara alınsın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var" - "Küçük yaşta çocuklarımızın kaçırılarak öldürülmesi, ölüme terk edilmesi, tacize ve tecavüze uğraması, gerçekten bunlar dayanılmaz bir noktaya gelmiştir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var." dedi.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ve gündemdeki diğer bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, AK Parti teşkilatlarıyla çok uyumlu, kardeşçe bir seçim süreci geçirdiklerini, sonuçta da Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıktığını belirtti.

Destici, seçimlerin güvenli ve demokratik bir ortamda yapıldığını, milletin yüzde 90 civarında katkı göstererek demokrasiye olan inancını ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, huzur ve güvene kavuşan Türkiye'nin bundan sonra barış ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edeceğini söyledi.

- "Toplumda, sanki bunlar planlı yapılıyor kanaati oluşmuştur"

Son günlerde gündem oturan, çocuklara yönelik istismar ve şiddet olaylarına da değinen Destici, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın kaçırılarak öldürülmesi, ölüme terk edilmesi, tacize ve tecavüze uğraması, gerçekten bunlar dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Sanki bir yerlerden düğmeye basılmış ve bunlar planlı bir şekilde yapılıyor gibi toplumun belli kesimlerinde bir kanaat oluşmuştur. Eğer bunun arkasında bir plan varsa, bunlar bir merkezden yönetilip, eğer planlı bir şekilde yapılıyorsa, bunun da mutlaka ortaya çıkarılması, Türkiye, Türk milleti ve çocuklarımız üzerinde oynanan oyunların mutlaka ama mutlaka cevabının en şiddetli şekilde verilmesi gerekir."

Destici, BBP olarak idamla ilgili yasanın kaldırılmasının yanlış olduğu ve geri getirilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını anımsatarak, konuyu TBMM gündemine getireceklerini söyledi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, "Size başkan yardımcılığı teklifi geldi mi? Gelirse tavrınız ne olur?" ve "Başbakan Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanı olabileceği konuşuluyor. Sizin tavrınız ne olur?" şeklindeki sorular üzerine, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanlığı ile ilgili henüz bize ulaşan bir bilgi olmadı ama önümüzdeki günlerde bu işin konuşulacağını düşünüyorum. Benim kabinede ya da başka bir görevde yer almam şu anda bizim gündemimizde değil, benim de böyle bir talebim yok. Ben şu anda BBP'yi TBMM'de temsil ediyorum, inşallah niyetim ve arzum da bu temsili devam ettirmek.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla saat 14.30'da yapacağımız görüşmede bu konular gündeme gelir mi, gelmez mi, onu da bilmiyorum, o da kendi takdirleridir. Bizim BBP olarak şöyle bir önerimiz var, yerel seçimlerle ilgili onu da bugün söylemiyoruz, biz 2009'dan beri yerel seçimlerin mart ayında yapılmasını doğru bulmuyoruz, kış şartlarında yapılmasını doğru bulmuyoruz. Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var."

Destici, ayrıca 5 Temmuz 1993'te, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK tarafından 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verildiği katliamı lanetleyerek, olayda hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

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