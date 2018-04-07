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Yerel Yönetimler Akdeniz Bölge Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "50 artı 1'i Türkiye'de belediyelerle birlikte yakalamamız gerekiyor. Bunu yakalamanın yolu bir, iri ve diri olacağız, daha çok çalışmaya, koşmaya hizmet üretmeye, bundan çok daha önemlisi gönüllere girmeye ihtiyacımız var" - "Türkiye'nin yaşadıkları, son beş yıldır bu ülkede sadece FETÖ'cülerin değil, aynı zamanda onun iş birlikçisi olan CHP'lilerin dış güçlerle beraber bir ihanetin hikayesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 50 artı 1'i Türkiye'de belediyelerle birlikte yakalamaları gerektiğini belirterek, "Bunu yakalamanın yolu bir, iri ve diri olacağız, daha çok çalışmaya, koşmaya hizmet üretmeye, bundan çok daha önemlisi gönüllere girmeye ihtiyacımız var." dedi.

Kaya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelde düzenlenen "AK Belediyeler 2019 Yolunda" konulu "Yerel Yönetimler Akdeniz Bölge Toplantısı"nda, 7 bölgede toplantı yaptıklarını, son değerlendirme toplantısını yapmak için Antalya'da bir araya geldiklerini söyledi.

Antalya'nın AK Parti belediyeciliği için örnek ve önder bir şehir olduğuna dikkati çeken Kaya, turizm denince ilk akla Antalya'nın geldiğini, kayağı, deniziyle özel bir şehir olduğunu dile getirdi.

Artık 2019'da Türkiye'nin bin 398 belediyesi için imtihanın bittiğini, karne dönemi olduğunu aktaran Kaya, 884 AK Partili belediye başkanının tamamının başarısının 8 sütuna manşet şekilde 2019'da gerçekleşeceğine inandığını bildirdi.

Türkiye'de mukayese yapıldığında AK Partili belediye başkanlarının diğer CHP'li ve muhalefet partisinin belediyelerine göre üstün başarı ortaya koyduğunu anlatan Kaya, başarı çıtasını biraz daha yukarıya çekmek zorunda olduklarını vurguladı.

Türkiye'de 2019 seçimlerinde 50 artı 1'i alabilmek için belediyeleri almak zorunda olduklarına değinen Kaya, "Bunun için bize ait olan çıtayı bir tık daha yukarıya çıkarmak zorundayız. Son yol hazırlıklarını, sahayı toparlamamız gereken bir süreçteyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, ekonomide ayağa kalktığına, yeniden dirildiğine dikkati çeken Kaya, FETÖ'nün darbe girişimi, 7-25 Aralık, Gezi Parkı gibi Türkiye'nin son beş yılda, 100 yılda yaşadığı bütün sıkıntıların hepsini yaşadığını dile getirdi.

"Türkiye'nin yaşadıkları son beş yıldır bu ülkede sadece FETÖ'cülerin değil, aynı zamanda onun iş birlikçisi olan CHP'lilerin dış güçlerle beraber bir ihanetin hikayesidir." diyen Kaya, şöyle konuştu:

"2019'a giderken ilk seçime biz gireceğiz. Artık bir yıldan az süre kaldı. Son toparlamamızı yapalım. Bizim belediyelerimiz bütçe performansları, yatırım ve personel harcamalarına baktığımızda diğer belediyelerden başarılıyız. Bu bize yetmiyor. Çıtayı yukarıya çıkarmak zorundayız. 50 artı 1'i Türkiye'de belediyelerle birlikte yakalamamız gerekiyor. Bunu yakalamanın yolu bir, iri ve diri olacağız, daha çok çalışmaya, koşmaya hizmet üretmeye, bundan çok daha önemlisi gönüllere girmeye ihtiyacımız var. Meclis üyeleri, belediye başkanları, personelimiz, milletvekillerimiz ve teşkilat olarak bir olacağız, iri ve diri olacağız, daha çok çalışmaya, koşmaya hizmet üretmeye ihtiyacımız var."

- "İstişare çok önemli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de AK Parti'nin her zaman istişare kanallarını sonuna kadar açık tutan bir parti olduğunu ifade etti.

Türkiye'de belediyecilikte bir AK Parti öncesi ve bir de AK Parti sonrası devir olduğunun inkar edilemeyeceğini belirten Türel, Antalya'nın 2004'te kanalizasyon oranının yüzde 30 olduğu bir şehir olduğunu hatırlattı.

Eskiden Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir caddenin kaldırımını, köprü, arıtma tesisi yapmakla aylarca övündüğünü anlatan Türel, "20 bine çıkarmaya çalıştığımız sosyal kart projesi, engelsiz mekanlar, evler projesi, yüz binlere hizmet veren eğitim merkezleri, spor salonları, güneş enerjisinden tarımsal sulama elektriği, çöpten elektrik üreterek para kazanmak, deniz otobüsleri, akıllı şehir projeleri, köy konakları, dünya çapında spor tesisleri, modern toptancı haller birçok hizmetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

- Diğer konuşmacılar

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de hizmet partisi olduklarını, hizmet ettikleri, millete dokunabildikleri sürece var olduklarını belirtti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol, başkanlık olarak bölge toplantılarına Erzurum'da başladıklarını, sonuncusunu da Antalya'da yaptıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Antalya olarak belediye başkanları sayılarını artırarak, oy oranlarını yükselteceklerini, hedeflerinin hizmet olduğunu vurguladı.

Toplantı basına kapalı devam etti.

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