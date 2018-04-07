AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 50 artı 1'i Türkiye'de belediyelerle birlikte yakalamaları gerektiğini belirterek, "Bunu yakalamanın yolu bir, iri ve diri olacağız, daha çok çalışmaya, koşmaya hizmet üretmeye, bundan çok daha önemlisi gönüllere girmeye ihtiyacımız var." dedi.

Kaya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelde düzenlenen "AK Belediyeler 2019 Yolunda" konulu "Yerel Yönetimler Akdeniz Bölge Toplantısı"nda, 7 bölgede toplantı yaptıklarını, son değerlendirme toplantısını yapmak için Antalya'da bir araya geldiklerini söyledi.

Antalya'nın AK Parti belediyeciliği için örnek ve önder bir şehir olduğuna dikkati çeken Kaya, turizm denince ilk akla Antalya'nın geldiğini, kayağı, deniziyle özel bir şehir olduğunu dile getirdi.

Artık 2019'da Türkiye'nin bin 398 belediyesi için imtihanın bittiğini, karne dönemi olduğunu aktaran Kaya, 884 AK Partili belediye başkanının tamamının başarısının 8 sütuna manşet şekilde 2019'da gerçekleşeceğine inandığını bildirdi.