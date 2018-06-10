"Siyasetçi dediğiniz millete umut vadedecek, gençlerine motivasyon sağlayacak. Ama maalesef bizde muhalefet bir yıkımı ve durdurmayı vadediyor. Açıkçası bu milletimizin hak ettiği bir muhalefet tarzı değil. Maalesef bizim muhalefet yapılan her işe karşı durmayı kendisine ilke edinmiş durumda. Bunlar şimdi aynı çatı altında buluştular, hepsi birbirine benzediler. Hepsi bir projeyi durdurmayı vadediyor. CHP geçmişten bu yana her yeni projeye duvar oldu. Görüyoruz ki CHP'lilerde değişen bir şey yok. Yine duvar olmayı vadediyorlar ama milletimiz artık eskisi gibi değil. Milletimiz iletişim kanallarıyla dünyayı tanıyor."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yerli otomobilin sağlayacağı istihdam 25 bin. Siz sadece yerli otomobile karşı çıkmıyorsunuz, ülkemizin zenginleşmesine, insanımızın iş olanakları ve şartlarını geliştirmesine karşı çıkıyorsunuz." dedi.

- "Milletimiz bunların hepsini not ediyor"

Çavuşoğlu, dünyada son 16 yılda yapılan en büyük 10 projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini dile getirerek, "Projeleri durdurarak, yerli otomobili durdurarak bunu milletimize vadetmesi şaka gibi bir şey. Çünkü milletimiz yenilik, zenginlik, istihdam istiyor. Bu yatırımları yapacaksınız ki istihdam sağlayacaksınız. Yerli otomobilin sağlayacağı istihdam, 25 bin. Siz sadece yerli otomobile karşı çıkmıyorsunuz, ülkemizin zenginleşmesine, insanımızın iş olanakları ve şartlarını geliştirmesine karşı çıkıyorsunuz. O bakımdan milletimiz bunların hepsini not ediyor, 24 Haziran'da da gereğini yapacaktır Allah'ın izniyle." diye konuştu.

- "Bütün parametreler Bursa'yı gösteriyor"

Bursa'nın güçlü markalarla otomobil üretimi yapılan bir kent olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Yenişehir ilçesinde de otomotiv test merkezinin inşaatına kısa sürede başlanılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, otomotiv test merkezlerinin sadece İspanya, İngiltere ve Güney Kore'de bulunduğunu ve bu açıdan önem taşıdığını ifade ederek, şöyle devam etti: