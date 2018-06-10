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"Yerli otomobilin sağlayacağı istihdam 25 bin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Yerli otomobilin sağlayacağı istihdam 25 bin. Siz sadece yerli otomobile karşı çıkmıyorsunuz, ülkemizin zenginleşmesine, insanımızın iş olanakları ve şartlarını geliştirmesine karşı çıkıyorsunuz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yerli otomobilin sağlayacağı istihdam 25 bin. Siz sadece yerli otomobile karşı çıkmıyorsunuz, ülkemizin zenginleşmesine, insanımızın iş olanakları ve şartlarını geliştirmesine karşı çıkıyorsunuz." dedi.

Çavuşoğlu, Olay TV'nin canlı yayınında, AK Parti kadroları milletin bağrından çıktığını ve her zaman milletin çizdiği istikamette hareket ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 projenin bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasetçi dediğiniz millete umut vadedecek, gençlerine motivasyon sağlayacak. Ama maalesef bizde muhalefet bir yıkımı ve durdurmayı vadediyor. Açıkçası bu milletimizin hak ettiği bir muhalefet tarzı değil. Maalesef bizim muhalefet yapılan her işe karşı durmayı kendisine ilke edinmiş durumda. Bunlar şimdi aynı çatı altında buluştular, hepsi birbirine benzediler. Hepsi bir projeyi durdurmayı vadediyor. CHP geçmişten bu yana her yeni projeye duvar oldu. Görüyoruz ki CHP'lilerde değişen bir şey yok. Yine duvar olmayı vadediyorlar ama milletimiz artık eskisi gibi değil. Milletimiz iletişim kanallarıyla dünyayı tanıyor."

- "Milletimiz bunların hepsini not ediyor"

Çavuşoğlu, dünyada son 16 yılda yapılan en büyük 10 projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini dile getirerek, "Projeleri durdurarak, yerli otomobili durdurarak bunu milletimize vadetmesi şaka gibi bir şey. Çünkü milletimiz yenilik, zenginlik, istihdam istiyor. Bu yatırımları yapacaksınız ki istihdam sağlayacaksınız. Yerli otomobilin sağlayacağı istihdam, 25 bin. Siz sadece yerli otomobile karşı çıkmıyorsunuz, ülkemizin zenginleşmesine, insanımızın iş olanakları ve şartlarını geliştirmesine karşı çıkıyorsunuz. O bakımdan milletimiz bunların hepsini not ediyor, 24 Haziran'da da gereğini yapacaktır Allah'ın izniyle." diye konuştu.

- "Bütün parametreler Bursa'yı gösteriyor"

Bursa'nın güçlü markalarla otomobil üretimi yapılan bir kent olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Yenişehir ilçesinde de otomotiv test merkezinin inşaatına kısa sürede başlanılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, otomotiv test merkezlerinin sadece İspanya, İngiltere ve Güney Kore'de bulunduğunu ve bu açıdan önem taşıdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yani yerli otomobil üreteceksiniz, onun teknolojik verilerini bir başka ülkede test ettireceksiniz. Belki aylarca sıra bekleyeceksiniz. Oraya bir para ödeyeceksiniz. Yanı sıra sizin teknolojik gizliliklerinize o ülkenin çalışanları sahip olacak. Dolayısıyla yerli otomobili üretmek kadar yerli otomobilin testini de bu ülkede yapmak çok önemliydi, AK Parti bu konuda da büyük bir vizyon gösterdi."

Otomotiv test merkezinde sadece otomobil test edilmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Aynı zamanda savunma sanayisinde üretilen araçlar da burada test edilecek. Hem otomotiv üretiminde marka olmuş, hem yedek parçada marka olmuş, diğer taraftan otomotiv test merkezi de Bursa'da olunca yerli otomobilin üretim yerinin Bursa'ya ne kadar yakışacağını sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız mutlaka değerlendirecektir. Bütün parametreler Bursa'yı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, seçimlere kısa süre kaldığını anımsatarak, "AK Parti olarak hazırız. Gelecek vizyonumuz hazır. 24 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti milletvekillerinden oluşan bir yasama meclisiyle güçlü, etkin ve hızlı kararların alındığı, bürokratik süreçlerin tamamen daraldığı ve hızla yol alacağımız, şahlanacağımız bir döneme gireceğiz." diye konuştu.

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