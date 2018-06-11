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Yerli otomobilin seri üretimi 2021'de başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 22:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Yerli otomobil üretimi) 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak" - "(Kanal İstanbul'u yaptırmayız) diyorlar. Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil üretimine ilişkin, "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak." dedi.

Erdoğan, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenen "Büyük Bursa İftarı"nda yaptığı konuşmada, yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine dair önemli mesajlar verdi.

"Biz şimdi 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Yerli, milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Ne diyor? 'Bu Erdoğan, 20 sene geriden takip ediyor.' diyor Bay Muharrem. Bak sen daha çıraksın, çırak. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem." ifadelerini kullanan Erdoğan, "(Yerli otomobil üretimi) 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kanal İstanbul'u yaptırmayız.) diyorlar. Yapacağız. İsteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın diğer önemli mesajları şöyle:

"- Milletimizin bu seçimlerde de kendi ülkesinin, halkının gelişmesine, kalkınmasına tahammülü olmayan bu müstemleke kafasını bir kez daha sandığa gömeceğine inanıyorum.

- Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik."

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