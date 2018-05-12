HABER

Yerli tohuma araştırma desteği

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Tohumculuk sektöründe, 2017 yılı itibarıyla 199 özel sektör ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlığına bağlı 25 kamu araştırma kuruluşu faaliyet gösteriyor - 2017 yılı verilerine göre, Türkiye'de 771'i yerli, 32'si yabancı, 22'si de yerli-yabancı ortaklığı olmak üzere, 825 tohumculuk firması faaliyetini sürdürüyor

SEVAL GÜLER - Tohumculuk sektöründe, 2017 yılı itibarıyla 199 özel sektör ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlığına bağlı 25 kamu araştırma kuruluşu faaliyet gösteriyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in tohumculuk faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, Türkiye'de 2017 yılı verilerine göre 825 tohumculuk firması bulunduğu, bu firmaların 771'inin yerli, 32'sinin yabancı ve 22'sinin de yerli-yabancı ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

2017 yılında Türkiye'de üretilen sertifikalı tohumlardan en yüksek payı sırasıyla buğday, patates, arpa, mısır, ayçiçeği, pamuk, mercimek, nohut ve çeltiğin aldığı ifade edilen yanıtta, bu ürünlerin toplam tohum üretimi içindeki payının ise yüzde 97,7 olduğu bildirildi.

Tohumculuk sektöründe araştırma faaliyetlerine ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizde tohumculuk sektöründe, 2017 yılı itibari ile 199 adet özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu ile Bakanlığımıza bağlı 25 adet kamu araştırma kuruluşu faaliyet göstermektedir.

Tarla bitkileri türlerinde Milli Çeşit Listesi'nde kayıtlı 2 bin 735 çeşit, sebze çeşitlerine ait standart tohumluk üretimi yapılacak bin 96, sertifikalı tohumluk üretimi yapılacak 2 bin 400 sebze çeşidi yer almaktadır.

Ülkemizde denetim faaliyetleri, Tohumculuk Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir."

-"Yerli tohum üretimi desteklenmeli"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, yanıta ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli tohum üretimi desteklenmesi, yerel ürünler korunması gerektiğini vurguladı.

Gürer, "Daha çok üretim amaçlı kısır tohumlar ile gidilen yol doğru yol değildir. Tohum, ürün sonrası yeni tohumlar elde edilmez hale gelmiştir. Bugün ürün önemli ölçüde kısır tohumdan elde edildiği için tohum üründen değil, satın alınarak sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!
İki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli olduİki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli oldu
Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araştırma CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tohum üretimi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.