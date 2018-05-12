Yerli tohuma araştırma desteği

SEVAL GÜLER - Tohumculuk sektöründe, 2017 yılı itibarıyla 199 özel sektör ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlığına bağlı 25 kamu araştırma kuruluşu faaliyet gösteriyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in tohumculuk faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Yanıtta, Türkiye'de 2017 yılı verilerine göre 825 tohumculuk firması bulunduğu, bu firmaların 771'inin yerli, 32'sinin yabancı ve 22'sinin de yerli-yabancı ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
2017 yılında Türkiye'de üretilen sertifikalı tohumlardan en yüksek payı sırasıyla buğday, patates, arpa, mısır, ayçiçeği, pamuk, mercimek, nohut ve çeltiğin aldığı ifade edilen yanıtta, bu ürünlerin toplam tohum üretimi içindeki payının ise yüzde 97,7 olduğu bildirildi.
Tohumculuk sektöründe araştırma faaliyetlerine ilişkin de şu bilgilere yer verildi:
"Ülkemizde tohumculuk sektöründe, 2017 yılı itibari ile 199 adet özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu ile Bakanlığımıza bağlı 25 adet kamu araştırma kuruluşu faaliyet göstermektedir.
Tarla bitkileri türlerinde Milli Çeşit Listesi'nde kayıtlı 2 bin 735 çeşit, sebze çeşitlerine ait standart tohumluk üretimi yapılacak bin 96, sertifikalı tohumluk üretimi yapılacak 2 bin 400 sebze çeşidi yer almaktadır.
Ülkemizde denetim faaliyetleri, Tohumculuk Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir."
-"Yerli tohum üretimi desteklenmeli"
CHP Niğde Milletvekili Gürer, yanıta ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli tohum üretimi desteklenmesi, yerel ürünler korunması gerektiğini vurguladı.
Gürer, "Daha çok üretim amaçlı kısır tohumlar ile gidilen yol doğru yol değildir. Tohum, ürün sonrası yeni tohumlar elde edilmez hale gelmiştir. Bugün ürün önemli ölçüde kısır tohumdan elde edildiği için tohum üründen değil, satın alınarak sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.
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