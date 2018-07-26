CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türkiye ithalat cennetine dönüştü. Yerli üretici üretemez, ürettiğini satamaz hale geldi. Yabancı şirketler, üreticiler ihya edildi." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2017'de hayvan ve tarım ürünlerinin önünü açan 8 Bakanlar Kurulu kararnamesiyle canlı hayvan ve kırmızı et, hayvan yemleri, hububat ve bakliyatta gümrüklerin ya sıfıra indirildiğini ya da yok denecek seviyelere çekildiğini bildirdi.

Kararnameler sonucunda yapılan rekor ithalatın etkilerinin yeni görülmeye başladığını aktaran Sarıbal, "Türkiye ithalat cennetine dönüştü. Yerli üretici üretemez, ürettiğini satamaz hale geldi. Yabancı şirketler, üreticiler ihya edildi." görüşünü savundu.

Sarıbal, birçok tarım ürününün üretiminde ciddi düşüş olduğunu, ithalatında rekor kırıldığını belirterek, çiftçinin, ürettiğinin karşılığını alamadığı için üretimden kaçtığını iddia etti.

Maliye Bakanlığının kesin hesaplarına göre 2017'de tarımsal kesime 12,7 milyar lira destek verildiğini, aynı dönemde buğday, mısır, soya, ayçiçeği, pamuk, sığır, koyun ve kırmızı etten oluşan 8 ürünün ithalatına 20,6 milyarlık ödeme yapıldığına değinen Sarıbal, ithalatın tarımsal destekten yüzde 62 daha fazla olduğunu ifade etti.