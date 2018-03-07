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Yeşilay Haftası

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli Milletvekili Özkan: - "Devletimiz, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele bağlamında eğitim, güvenlik, sağlık ve yargı alanında etkin mücadele ortaya koymaktadır"

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Devletimiz, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele bağlamında eğitim, güvenlik, sağlık ve yargı alanında etkin mücadele ortaya koymaktadır." dedi.

Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1-7 Mart'ın Yeşilay Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Bağımlılıkla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğunu belirten Özkan, bu konuda küresel bir dayanışma olmaksızın verilecek mücadelede bir başarının elde edilemeyeceğinin açık olduğunu bildirdi.

Yeşilay'ın kuruluş sürecini anlatan Özkan, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanında Türkiye genelinde 110 şube, dünyada 40 ülke ve yüzbinlerce gönüllüsüyle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Özkan, Yeşilayın Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığı protokol çerçevesinde "Türkiye bağımlılıkla mücadele çalışmalarının" başlatıldığını, şu an itibarıyla 11 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkinin eğitiminin tamamlandığını dile getirdi.

Özkan, şöyle devam etti:

"Devletimiz, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele bağlamında eğitim, güvenlik, sağlık ve yargı alanında etkin mücadele ortaya koymaktadır. Birkaç yıl önce alkol düzenlemesi yaptığımız da koparılan gürültüyü eminim hepiniz iyi hatırlıyorsunuz. Ülkenin tamamı için hayırlı olduğu açık olan bu düzenleme, yorumcular, gazeteciler ve maalesef kimi siyasetçiler tarafından günlerce eleştirilmiştir. 'Alkol yasaklanıyor, özel hayatımız kısıtlanıyor, yaşam tarzımıza müdahale ediliyor.' söylemleriyle maalesef felaket tellallığı yapılmıştır.

Biz ise insanımızı seviyoruz, sağlıklı bir nesil için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Milleti ve onun faydasını istiyorsak neden alkollü araç kullananlara verilecek idari cezanın artırılmasından rahatsız olunabilir ki? Evlatlarımızı alkol, sigara, teknoloji bağımlılığından korumanın özgürlükle, yaşam tarzına müdahaleyle ilgisi ne olabilir? Kaldı ki anayasamız, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, gençliğin ve ailenin korunması bağlamında açıkça devletimize aktif görevler vermektedir."

Bugün küresel bir tehdide dönüşen teknoloji bağımlığıyla tüm dünyada gençlerin beyinlerinin yıkanmakta olduğuna işaret eden Özkan, gelişmiş ülkelerde teknoloji bağımlılığının esiri olan, okulu basarak sınıf arkadaşlarını makinalı tüfeklerle öldüren gençlerin, bu tehdidin somut göstergesi olduğunu bildirdi.

Oyun karakterlerine özenerek, gerçeklikten çıkan ve sanal alemde dolaşan küçücük çocukların intiharlara sürüklendiğini belirten Özkan, "Bağımlılık, terör faaliyetlerinin adeta yeni bir görünümü haline gelmiştir. Nasıl teröre karşı yek vücut olmak durumundaysak, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede aynı şekilde bir ve beraber olmak durumundayız. Bu mücadele, her türlü siyasi çekişmenin, din, dil, mezhep farklılığının dışında topyekun verilmesi gereken bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

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Cahit Özkan Yeşilay haftası

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