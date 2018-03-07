AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Devletimiz, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele bağlamında eğitim, güvenlik, sağlık ve yargı alanında etkin mücadele ortaya koymaktadır." dedi.

Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1-7 Mart'ın Yeşilay Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Bağımlılıkla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğunu belirten Özkan, bu konuda küresel bir dayanışma olmaksızın verilecek mücadelede bir başarının elde edilemeyeceğinin açık olduğunu bildirdi.

Yeşilay'ın kuruluş sürecini anlatan Özkan, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanında Türkiye genelinde 110 şube, dünyada 40 ülke ve yüzbinlerce gönüllüsüyle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Özkan, Yeşilayın Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığı protokol çerçevesinde "Türkiye bağımlılıkla mücadele çalışmalarının" başlatıldığını, şu an itibarıyla 11 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkinin eğitiminin tamamlandığını dile getirdi.

Özkan, şöyle devam etti:

"Devletimiz, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele bağlamında eğitim, güvenlik, sağlık ve yargı alanında etkin mücadele ortaya koymaktadır. Birkaç yıl önce alkol düzenlemesi yaptığımız da koparılan gürültüyü eminim hepiniz iyi hatırlıyorsunuz. Ülkenin tamamı için hayırlı olduğu açık olan bu düzenleme, yorumcular, gazeteciler ve maalesef kimi siyasetçiler tarafından günlerce eleştirilmiştir. 'Alkol yasaklanıyor, özel hayatımız kısıtlanıyor, yaşam tarzımıza müdahale ediliyor.' söylemleriyle maalesef felaket tellallığı yapılmıştır.