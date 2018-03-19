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Yeşilvadi Köprülü Kavşağı Trafiğe Açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 13:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı.Kesintisiz trafik anlayışı kapsamında köprülü kavşak uygulamalarıyla ulaşım koridoru açmayı amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başkentle Gaziantep arasında adeta mekik dokudu.

Yeşilvadi Köprülü Kavşağı Trafiğe Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı.
Kesintisiz trafik anlayışı kapsamında köprülü kavşak uygulamalarıyla ulaşım koridoru açmayı amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başkentle Gaziantep arasında adeta mekik dokudu. Yeşilvadi Köprülü Kavşağı Projesi’nin hayata geçirilmesi için Ankara’yla sıkı bir görüşme trafiği başlatan Başkan Şahin’in gayretleri sonuç verdi, yaklaşık bir yıl önce köprülü kavşağın yapımına başlandı. Büyükşehir tarafından hazırlanan ulaşım master planı doğrultusunda inşaat çalışmaları tamamlanan Yeşilvadi Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı. Kentin ulaşım sıkıntısını asgariye indirecek olan kavşak, trafikteki akışkanlığı arttıracak, Gaziantep merkez ve Karataş bölgesinden Gaziantep Havalimanı’na kesintisiz ulaşım sağlayacak. Köprülü kavşağı, Oğuzeli ilçesine gitmek isteyen vatandaşlar tarafından da kullanılabilecek.

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