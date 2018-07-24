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"Yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: - "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır" - "Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi.

Tüzün, Twitter hesabından, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir." paylaşımında bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor.

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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün CHP'de olağanüstü kurultay

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