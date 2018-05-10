Yetki Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yetki Kanun Tasarısı'na ilişkin, "Seçimin erkene alınması nedeniyle bunları parlamentoya sunup, komisyonlarda tartışıp, Genel Kurulda müzakere ettikten sonra yasalaştırma imkanı maalesef kalmamıştır. Bu nedenle Yetki Kanun Tasarısı'nı, TBMM'ye sunmak hükümetimiz için bir tercih değil, bir zarurettir." dedi. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı görüşülmeye başlandı. Tasarı hakkında konuşan Bozdağ, geçen yıl 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonucu vatandaşların parlamenter sistemden Cumhuriyet Hükümet Sistemine geçişi kabul ettiğini anımsattı. - Değişiklik yapılacak kanun sayısı 521, KHK 40 Anayasada, anayasa değişikliğine ilişkin uyum maddelerinin en geç 6 ay içerisinde çıkarılacağının, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerektiren hususların ise yeni seçilen cumhurbaşkanının göreve başlamasından sonra çıkarılmasının öngörüldüğünü anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimin erkene alınmış olması ve aynı zamanda kanunların, diğer mevzuatın taranması çok büyük zaman almıştır. Bu süre içerisinde TBMM'ye uyum yasalarını sunma imkanı maalesef olamamıştır. Elimizdeki rakamlara göre, uluslararası antlaşmaların uygun bulunmasına dair kanunlar dışında şu anda yürürlükte 879 kanun, 80 kanun hükmünde kararname bulunmaktadır. Bunların içerisinde çerçeve yasalarla herhangi bir kanunda değişiklik yapan kanunlar yok. Hükmünü icra eden kanunlar içeriğinde değiştirilecek hüküm bulunmayan kanunlar, kanun hükmünde kararname yetki kanunları, milli mücadele kanunları ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler Yetki Kanunu kapsamı dışında bulunmaktadır. İnkılap kanunları da Yetki Kanunu kapsamı dışındadır. Yaklaşık olarak Yetki Kanunu kapsamında değişiklik yapılacak kanun sayısı 521, bu rakam artabilir, eksilebilir. Yapılan taramalar sonucunda kanun hükmünde kararname sayısı 40. Bu da artıp, eksilebilir. Madde bazında kaldırılacak madde sayısı 2 bin 483, değiştirilecek madde sayısı da 2 bin 470 olarak şu anda yaptığımız tespitler çerçevesinde görülmektedir."

- "Bir tercih değil, bir zarurettir" Kanunlar üzerindeki taramaların Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar, kurumlar tarafından çok detaylı bir çalışma ile yapıldığını aktaran Bozdağ, şunları söyledi: "Seçimin erkene alınması nedeniyle bunları parlamentoya sunup, komisyonlarda tartışıp, Genel Kurulda müzakere ettikten sonra yasalaştırma imkanı maalesef kalmamıştır. Bu nedenle Yetki Kanun Tasarısı'nı, TBMM'ne sunmak hükümetimiz için bir tercih değil, bir zarurettir. Bunun başka da bir çözümü maalesef şu aşama da bulunmamaktadır. Çünkü 24 Haziran'da yapılacak seçimin arkasından seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte muhtemeldir ki 5-10 Temmuz arasında yeni cumhurbaşkanı göreve başlayacak ve yeni sistem bütün gerekleri ve kurumlarıyla beraber yürürlüğe girecektir. O nedenle kanunlardaki bu uyumla ilgili kısımların bu süre içerisinde göreve başlamadan önceden çıkarılması, bazı kavramların ibarelerin, maddelerin metinlerinden çıkarılması, bazılarının uyum haline getirilmesi, bazılarının yürürlükten kaldırılması gibi bir takım işlerin tamamlanmış olması gerekiyor."