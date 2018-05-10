Yetki Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yetki kanunu tasarısı ile ilgili, "Devlet düzeni yeniden kurulacak. Bunu kurmayı unutmuş olan Bakanlar Kuruluna sınırsız yetkiyi vereceğiz." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 16 Nisan referandumuyla anayasada yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'larda yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarının görüşmelerine başlandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu düzenlemenin neden bugüne kadar Meclise gelmediğini sordu. TBMM Anayasa Komisyonunun görevinin açıkça gasp edildiğini savunan Beştaş, tasarının anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Vahim bir düzenlemeyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Beştaş, daha cumhurbaşkanlığı sisteminin altyapısı olmadan, yeni sisteme dair hazırlık yapılmadan hemen erken seçim kararı alındığını, erken seçim kararının neden alındığına dair de tatmin edici yanıt verilmediğini söyledi. Beştaş, usulen verilecek yetkiyle cumhurbaşkanlığı sistemine hazırlık yapıldığını belirterek, "Sonra ayrıntılara bakıyorsunuz, eyvah eyvah bu yetki kanunuyla her şey yapılabilir. Üstelik iktidar; eşit koşullarda seçime girmediği, devletin olanaklarını kendi lehine kullanırken. Anayasayı göz göre göre rafa kaldıramayız. Çekin. Seçim gerekirse ertelenir, Meclis tekrar çalıştırılır. Çünkü sistem basit bir sistem değil." diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, tasarıyla Bakanlar Kuruluna canının istediği her şeyi istediği gibi yapmak üzere sınırsız yetki verildiğini savunarak, bir düzenden razı olmadıkları başka bir düzene geçiş için bu yetkinin kendilerinden istediğini söyledi. Kürkcü, bunun, yetki teslim beyannamesi olduğunu öne sürdü. Gidişatın çok tehlikeli olduğunu iddia eden Kürkcü, buna daha fazla ortak olmayacaklarını, toplantıdan ayrılacaklarını belirtti. Kürkcü, "Tamam. Bu tartışma bizim için bitmiştir." dedi. Daha sonra Beştaş ve Kürkcü, salondan ayrıldı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, anayasa değişikliğine bakıldığında yürürlük tarihi itibariyle üç ayrı tarih öngörüldüğünü anımsattı. Kalaycı, birçok kanunda değişiklik yapılması gerektiğini ifade ederek, seçimler sonrasında uygulamaya geçildiğinde bir sıkıntı yaşanmaması açısından yetki kanunuyla KHK'larla gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin getirilen tasarıyı görüştüklerini kaydetti. Kalaycı, tasarıda amaç ve kapsamda eksiklik, yanlışlık görmediklerini belirtti.

-"Bunu kurmuş olmayı unutan Bakanlar Kuruluna..." CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, devlet aklının bu uyum düzenlemelerini şimdiye kadar ihmal etmesini anlayamadıklarını, bunun son güne kalmaması gerektiğini dile getirdi. Tasarının içeriğiyle ilgili de sıkıntı bulunduğunu öne süren Kuşoğlu, "Başbakanlığı yok ediyoruz. Yerine bu yetkiyle ne konulacak, hangi yetkiler verilecek, nasıl bir devlet düzeni söz konusu olacak? Yetkinin sınırı da yok. Devlet düzeni yeniden kurulacak. Bunu kurmayı unutmuş olan Bakanlar Kuruluna bu sınırsız yetkiyi vereceğiz. Böyle bir konu yüz yılda bir gelir. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçerken böyle bir yetki kullanmışız bir de şimdi. Bu kadar önemli, tarihi bir olay." dedi. Kuşoğlu, yetkinin cumhurbaşkanının yemin etmesine kadar değil, seçimlere kadar verilmesini istedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise yeni düzenin, anayasada yer alan düzen olacağını bildirdi. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, uyum düzenlemelerinin bugüne kadar getirilmemesinin, anayasanın amir hükmünü yerine getirmeme nedeniyle hükümet hakkında verilecek bir gensoru nedeni olabileceğini belirtti.