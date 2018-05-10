Yetki tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, anayasada öngörülmeyen bir şeyi hayata geçirmek üzere değil anayasaya uygun düzenleme yapmak üzere yetki aldıklarını bildirdi. Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Anayasaya aykırılık değerlendirmeleri üzerine Bozdağ, tasarının, anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığını bildirdi. Bozdağ, tasarının, anayasaya, hukuk devletine ve kurallara uygun olduğunu, herhangi aykırılık bulunmadığını ifade etti. Bozdağ, Anayasa'ya göre daha önce KHK çıkarma yetkisi veren yetki kanunlarının kabul edildiğini, bunun 31. olacağını aktardı. Anayasanın geçici maddesinde çok net şekilde hangi hükümlerin ne zaman yürürlüğe gireceğinin yer aldığını anımsatan Bozdağ, bir kısmının hemen, bir kısmının seçim takviminin başlamasıyla yürürlüğe girdiğini, bir kısmının da cumhurbaşkanının TBMM'de ant içtiği gün yürürlüğe gireceğini anlattı.

-"Anayasaya aykırı değil" Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa'nın 91. maddesi ve kaldırılan bütün maddeler, yemin tarihinde yürürlükten kalkacak, halk oylamasında kabul edilen ve yürürlüğe girmemiş diğer maddeler de yemin tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla herhangi bir fasılasızlık söz konusu olmadığı gibi ihtilaf da yok. Anayasaya aykırı değildir. 91. madde de şu var: Bakanlar Kurulunun herhangi bir nedenle istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin sona ermesi belli bir süre için verilmiş olan KHK çıkarma yetkisini sonlandırmaz. 24 Haziran'dan cumhurbaşkanının yemin ettiği güne kadar değişikliklerin yapılması, anayasaya aykırı değil anayasanın amir hükümlerine tam da uygun bir düzenlemedir. Kaldı ki bunu hükümet ne kadarını seçimden sonra ne kadarını önce kullanacak takdirini Bakanlar Kurulu yapacaktır. Süre bakımından da anayasaya aykırılık yoktur." -"Uyum yasalarını bunun için yaptık" "Başbakanlık kalkıyor o zaman yerine ne koyacaksınız" sorusunu da yanıtlayan Bozdağ, uyum yasalarını bunun için yaptıklarını belirtti. Bozdağ, hangi düzenin geldiğinin, 16 Nisan halk oylamasıyla, öncesi ve sonrasıyla millete anlatıldığını söyledi.

Bekir Bozdağ, halk oylamasıyla milletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu hükümet sisteminde, yasama, yürütme ve bunlar arasında ilişkiler, yasama denetimi ve diğer pek çok konu ayrı ayrı düzenlendi. Uyum yasalarıyla biz yeni düzen kurmayacağız, anayasanın kurduğu ve milletimizin de bilerek kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu olmayan meri mevzuatımızdaki kuralları uyumlu hale getireceğiz. Bunlar bazen ibare değişikliği olabilir. 'Başbakanlığa bağlıdır' deniliyor, Cumhurbaşkanlığına bağlıdır denilecek. Diyanet İşleri Başbakanlığı Başbakanlığa bağlı, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığına bağlı olacaktır. Bu minvalde teknik bazı zorunlu kavramsal uyum yapılacaktır. Bazı kavramlara ihtiyaç kalmadığı için onlar madde metninden çıkarılacaktır. Yeni sistemin özüne uygun, bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç olabilir, bunlar yapılacaktır. Kanunlarda da bu yeni sisteme göre madde değişiklikleri yapılması gerekecektir. Bunlar yapılacaktır. Bunun dışında anayasada öngörülmeyen bir şeyi hayata geçirmek üzere biz yetki almıyoruz. Anayasaya uygun düzenleme yapmak üzere yetki alıyoruz. Bu yetkinin kullanılması Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Anayasaya aykırı bir düzenleme yaptığımızda Anayasa Mahkemesinin bunu iptal edeceği de çok açıktır. "