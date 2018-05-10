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Yetki tasarısı TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 19:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "(HDP) PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan başka bir göreviniz yok. Size ne kadar alan çiziyorlarsa o alanın içinde hareket edersiniz, onun dışına çıkamazsınız" - CHP'li Zekeriya Temizel: - "Hem yetki hem yürürlük tarihi hem de kapsam açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir tasarı" - MHP"li Mustafa Kalaycı: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik, demokratik tercihtir"

TBMM Genel Kurulunda, 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.

Tasarının tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, cumhurun bizzat kendi eseri olduğunu belirtti.

Yeni sistemin, husumet ve hıyanete karşı güvence, güvenlik kilidi, milli bekanın sigortası, güvenlik siperi olduğunu dile getiren Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik, demokratik tercihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ve temerküz ettiği bir yönetim yapısıdır." dedi. Kalaycı, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyet tarihimizde artık üçüncü bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçişiyle birlikte kuruluş sürecini tamamlamıştır. 1946 yılından sonraki dönemde ise demokrasisini darbelere rağmen olgunlaştırmış, gelişim sürecini perçinlemiş, gücünü pekiştirmiştir. Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan halk oylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur.

İnancımız odur ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin önü açılacak, bölgesel ve küresel bir güç merkezi haline gelmesi ve lider ülke olması sağlanacaktır. Türkiye yükselecektir, yükseklerde hak ettiği doruklara ulaşacaktır; buna hiç kimse engel olamayacaktır."

- "Kesin adaydır"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'nin 16 yıllık iktidar fırsatından "bir karabasan yarattığını" öne sürdü.

Halkın AK Parti'ye barış, eşitlik, kardeşlik, özgürlük ve demokrasi konusunda çok ciddi destek sunduğunu belirten Beştaş, "Sizin yönetim anlayışınıza karşı çok güçlü bir sesle 'yeter artık' diyor. Faşizme geçit vermeyeceğiz. Halk adına, milyonlar adına şunu söylemek istiyorum: Tamam, tamam, tamam." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Beştaş'ın konuşmasından sonra söz alarak, "Köylerde insanlardan zorla oy toplamaya çalışan kim, bilir misiniz? PKK terör örgütü. Köyleri tehdit eden, size 'Biz olmazsak yüzde 5 alamazlardı.' diyen o terör örgütü var ya, onun aracılığıyla siz geldiniz buraya." diye konuştu.

Beştaş, bu sözlere, "Biz halk aracılığıyla, halkın desteğiyle geldik ama sizin Fetullahçılarla nasıl kol kola, el ele, diz dize geldiğinizi bütün dünya alem biliyor. Sizin bu dönem herhalde adaylığınız riskte. O yüzden çok heyecanlısınız." karşılığını verirken, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Muş'a "O parmağı yerine koy." diye seslendi.

Muş, "Buraya salladığınız zaman, aynı parmağı buradan görürsün. PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan başka bir göreviniz yok. Size ne kadar alan çiziyorlarsa o alanın içinde hareket edersiniz, onun dışına çıkamazsınız. Siz onları eleştiremezsiniz. Talimatları dağdan, Kandil'den alırsınız, uygulamasını burada yaparsınız. Sizin özünüz de budur, gerçeğiniz de budur, siyasi alanınız da budur." dedi.

Beştaş, yeniden söz alarak, "Biz burada tehditlerden, parmak sallamalardan geri çekilecek, ürkecek insanlar değiliz. Sayın Muş da kesin adaydır, gönlü rahat olsun." ifadesini kullandı.

Muş da "Bizim kimseyi tehdit ettiğimiz yok. Ben kendisine 'O parmağı sallama.' dedim. Şimdiye kadar nasıl yaptılarsa aynı muameleyi bizden görürler. Kendisi salladığı için aynı şekilde kendilerine muamelede bulundum." karşılığını verdi.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, düzenlemeyle Anayasa'nın ihlal edildiğini öne sürdü.

Temizel, "Hem yetki açısından hem yürürlük tarihi açısından hem de kapsam açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir tasarı ile karşı karşıyayız. Bu tasarının geçmesiyle değişen rejimin altyapısı kurulmuş olacak. Buna kimse inanmaz." diye konuştu.

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genel kurul mehmet muş PKK yetki tasarısı

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