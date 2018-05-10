Yetki tasarısı TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor. Tasarının tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, cumhurun bizzat kendi eseri olduğunu belirtti. Yeni sistemin, husumet ve hıyanete karşı güvence, güvenlik kilidi, milli bekanın sigortası, güvenlik siperi olduğunu dile getiren Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik, demokratik tercihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ve temerküz ettiği bir yönetim yapısıdır." dedi. Kalaycı, şunları kaydetti: "24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyet tarihimizde artık üçüncü bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçişiyle birlikte kuruluş sürecini tamamlamıştır. 1946 yılından sonraki dönemde ise demokrasisini darbelere rağmen olgunlaştırmış, gelişim sürecini perçinlemiş, gücünü pekiştirmiştir. Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan halk oylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur.

İnancımız odur ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin önü açılacak, bölgesel ve küresel bir güç merkezi haline gelmesi ve lider ülke olması sağlanacaktır. Türkiye yükselecektir, yükseklerde hak ettiği doruklara ulaşacaktır; buna hiç kimse engel olamayacaktır." - "Kesin adaydır" HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'nin 16 yıllık iktidar fırsatından "bir karabasan yarattığını" öne sürdü. Halkın AK Parti'ye barış, eşitlik, kardeşlik, özgürlük ve demokrasi konusunda çok ciddi destek sunduğunu belirten Beştaş, "Sizin yönetim anlayışınıza karşı çok güçlü bir sesle 'yeter artık' diyor. Faşizme geçit vermeyeceğiz. Halk adına, milyonlar adına şunu söylemek istiyorum: Tamam, tamam, tamam." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Beştaş'ın konuşmasından sonra söz alarak, "Köylerde insanlardan zorla oy toplamaya çalışan kim, bilir misiniz? PKK terör örgütü. Köyleri tehdit eden, size 'Biz olmazsak yüzde 5 alamazlardı.' diyen o terör örgütü var ya, onun aracılığıyla siz geldiniz buraya." diye konuştu.