"Yetki verin çözülemeyen sorunlarınızı bitirelim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bize yetki verin, bütün çözülemeyen sorunlarınızı bitirelim. Şimdiye kadar Meclis'te her derdinizin dermanı olmaya, her sıkıntınızı Meclis kürsüsünden seslendirmeye çalıştım. Bize bu sefer yetki verin, söz verilip de yapılamayan bütün projeleri hayata geçirelim." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ünye ilçe meydanında yaptığı konuşmada, tüm seçmenlerin sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
"Sandıklara sahip çıkın." diyen Torun, kendi iktidarlarında ekonomi politikalarının üretenden ve çalışandan yana olacağını söyledi.
Torun, iktidarın bazı gerçekleri görmezden gelmeye devam ettiğini savunarak, "Türkiye ekonomisi ciddi bir krizde, uçuruma doğru sürükleniyor, yoksul halk kesimlerinin çalışma ve yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor." ifadesini kullandı.
Ülkede üretimden çok inşaata ve tüketime dayanan bir büyüme olduğunu öne süren Torun, şöyle devam etti:
"Bu hormonlu bir büyümedir. İstihdama, halkın yaşam koşullarına hiçbir katkısı yoktur. İktidar 453 milyar dolar borç yaratmıştır. Mutfağın enflasyonu yüzde 30, işsizlik çift haneli rakamlara demir atmış, son bir yılda lira dolar karşısında eriyip gitmiştir. Asgari ücretli, emekli, çiftçi sefaletin eşiğindedir. Umutlar tükenmiştir. İşte bu seçim umudun seçimi olacak."
Torun, vatandaşlardan yetki istediklerini belirterek, "Bize yetki verin, bütün çözülemeyen sorunlarınızı bitirelim. Şimdiye kadar Meclis'te her derdinizin dermanı olmaya, her sıkıntınızı Meclis kürsüsünden seslendirmeye çalıştım. Bize bu sefer yetki verin, söz verilip de yapılamayan bütün projeleri hayata geçirelim. Karadeniz'in göz bebeği, Ünye ve Ordu'yu Türkiye'de çok önemli yerler haline getirelim." diye konuştu.
Torun, 24 Haziran seçimlerinin ülke için hayati derecede önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu seçim, çağdaş uygarlıklar seviyesine yürümek isteyen, ekonomik olarak milletimizin refah içinde olduğu, dış politikada tüm komşularımızla barış içinde geçineceğimiz, terör olaylarının olmadığı, şehit haberleriyle ocaklara ateş düşmediği bir ülke isteyenlerle bu ülkeyi gittikçe bataklığa çeken, gerek dışarıda gerekse içeride huzursuzluklarla boğuşturan, toplumsal birlik ve dayanışmadan uzak bir Türkiye isteyenler arasında olacaktır. Bizim tarafımız ise ekonomik olarak güçlü, barış, huzur içinde, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürüyen bir Türkiye'dir."
Torun, konuşmasının ardından partisi tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı.
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