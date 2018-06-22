HABER

"Yetki verin çözülemeyen sorunlarınızı bitirelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Bize yetki verin, bütün çözülemeyen sorunlarınızı bitirelim. Şimdiye kadar Meclis'te her derdinizin dermanı olmaya, her sıkıntınızı Meclis kürsüsünden seslendirmeye çalıştım. Bize bu sefer yetki verin, söz verilip de yapılamayan bütün projeleri hayata geçirelim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bize yetki verin, bütün çözülemeyen sorunlarınızı bitirelim. Şimdiye kadar Meclis'te her derdinizin dermanı olmaya, her sıkıntınızı Meclis kürsüsünden seslendirmeye çalıştım. Bize bu sefer yetki verin, söz verilip de yapılamayan bütün projeleri hayata geçirelim." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ünye ilçe meydanında yaptığı konuşmada, tüm seçmenlerin sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.

"Sandıklara sahip çıkın." diyen Torun, kendi iktidarlarında ekonomi politikalarının üretenden ve çalışandan yana olacağını söyledi.

Torun, iktidarın bazı gerçekleri görmezden gelmeye devam ettiğini savunarak, "Türkiye ekonomisi ciddi bir krizde, uçuruma doğru sürükleniyor, yoksul halk kesimlerinin çalışma ve yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor." ifadesini kullandı.

Ülkede üretimden çok inşaata ve tüketime dayanan bir büyüme olduğunu öne süren Torun, şöyle devam etti:

"Bu hormonlu bir büyümedir. İstihdama, halkın yaşam koşullarına hiçbir katkısı yoktur. İktidar 453 milyar dolar borç yaratmıştır. Mutfağın enflasyonu yüzde 30, işsizlik çift haneli rakamlara demir atmış, son bir yılda lira dolar karşısında eriyip gitmiştir. Asgari ücretli, emekli, çiftçi sefaletin eşiğindedir. Umutlar tükenmiştir. İşte bu seçim umudun seçimi olacak."

Torun, vatandaşlardan yetki istediklerini belirterek, "Bize yetki verin, bütün çözülemeyen sorunlarınızı bitirelim. Şimdiye kadar Meclis'te her derdinizin dermanı olmaya, her sıkıntınızı Meclis kürsüsünden seslendirmeye çalıştım. Bize bu sefer yetki verin, söz verilip de yapılamayan bütün projeleri hayata geçirelim. Karadeniz'in göz bebeği, Ünye ve Ordu'yu Türkiye'de çok önemli yerler haline getirelim." diye konuştu.

Torun, 24 Haziran seçimlerinin ülke için hayati derecede önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim, çağdaş uygarlıklar seviyesine yürümek isteyen, ekonomik olarak milletimizin refah içinde olduğu, dış politikada tüm komşularımızla barış içinde geçineceğimiz, terör olaylarının olmadığı, şehit haberleriyle ocaklara ateş düşmediği bir ülke isteyenlerle bu ülkeyi gittikçe bataklığa çeken, gerek dışarıda gerekse içeride huzursuzluklarla boğuşturan, toplumsal birlik ve dayanışmadan uzak bir Türkiye isteyenler arasında olacaktır. Bizim tarafımız ise ekonomik olarak güçlü, barış, huzur içinde, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürüyen bir Türkiye'dir."

Torun, konuşmasının ardından partisi tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Buldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecekBuldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecek
Milletvekili adayı takım elbise ile denize girip, yüzenlerden oy istediMilletvekili adayı takım elbise ile denize girip, yüzenlerden oy istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu ünye ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.