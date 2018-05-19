"YHT 437 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yüksek hızlı trenin (YHT) 2009 yılında hizmete girmesiyle, otobüs ve özel araçların trafikte daha az kullanıldığını, böylece 2017 yılı sonu itibarıyla 437 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da geçen hafta 10. UIC Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi'nin yapıldığını ve kongreye birçok ülkeden yüzlerce kişinin katıldığını anımsattı.

Mustafa Ilıcalı, kendisinin başkanlığında gerçekleşen bir oturumda, "yüksek hızlı trenin bölge kalkınmasına katkısı" konusunun tartışıldığını ifade etti.

Yüksek hızlı trenin, ekonomik olarak çok büyük avantajlar sağladığını anlatan Ilıcalı, Ankara-Eskişehir hattındaki yolculukların yüzde 75'inin hızlı trenle gerçekleştiğini, yüksek hızlı trenin 2009 yılında hizmete girmesiyle, otobüs ve özel araçların trafikte daha az kullanıldığını, böylece 2017 yılı sonu itibarıyla 437 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandığını kaydetti.