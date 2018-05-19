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"YHT 437 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı: - "YHT'nin 2009'da hizmete girmesiyle, otobüs ve özel araçlar trafikte daha az kullanıldı, böylece 2017 yılı sonu itibarıyla 437 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandı" - "YHT, Temel Karamollaoğlu'nun dediğinin tam aksine büyük şehirlerin karmaşasından bunalan insanların, Anadolu'ya göç etmesine neden olacaktır"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yüksek hızlı trenin (YHT) 2009 yılında hizmete girmesiyle, otobüs ve özel araçların trafikte daha az kullanıldığını, böylece 2017 yılı sonu itibarıyla 437 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da geçen hafta 10. UIC Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi'nin yapıldığını ve kongreye birçok ülkeden yüzlerce kişinin katıldığını anımsattı.

Mustafa Ilıcalı, kendisinin başkanlığında gerçekleşen bir oturumda, "yüksek hızlı trenin bölge kalkınmasına katkısı" konusunun tartışıldığını ifade etti.

Yüksek hızlı trenin, ekonomik olarak çok büyük avantajlar sağladığını anlatan Ilıcalı, Ankara-Eskişehir hattındaki yolculukların yüzde 75'inin hızlı trenle gerçekleştiğini, yüksek hızlı trenin 2009 yılında hizmete girmesiyle, otobüs ve özel araçların trafikte daha az kullanıldığını, böylece 2017 yılı sonu itibarıyla 437 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandığını kaydetti.

AK Parti'li Ilıcalı, "2009-2017 yıllarındaki dönemde 284 milyon liralık zaman tasarrufu, ayrıca kazaların azalması nedeniyle de ekonomiye 317 milyon liralık katkı sağlanmıştır." dedi.

Yüksek hızlı tren sayesinde 50 bin kişiye iş olanağı sağlandığını, şehirler arası mesafelerin kısaldığını, turizmde gelişme yaşandığını belirten Ilıcalı, "Örneğin Konya'ya gelen turist sayısı arttı." ifadesini kullandı.

- Temel Karamollaoğlu'nun YHT ile ilgili sözleri

Mustafa Ilıcalı, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun, "Hızlı tren göçü hızlandırır. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu, hizmet değil." şeklindeki sözlerini de eleştirdi.

Yüksek hızlı trenin, Karamollaoğlu'nun dediğinin tam aksine büyük şehirlerin karmaşasından bunalan insanların, Anadolu'ya göç etmesine neden olacağını vurgulayan Ilıcalı, yüksek hızlı trenin, gittiği her bölgenin ekonomisine katkı sağladığına işaret etti.

Ilıcalı, dünyada Çin'den sonra en fazla demiryolu yapılan ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin şu anda sahip olduğu bin 213 kilometrelik demiryolu hattıyla, dünyada 8, Avrupa'da ise 6. sırada yer aldığını belirten Ilıcalı, yeni yüksek hızlı tren hatları yapımının da devam ettiğini vurguladı.

Ilıcalı, 2023 yılında 10 bin kilometrelik demiryolu hattına ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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