"Yıkım ittifakına karşı 16 yıllık kazanımlarımıza sahip çıkmamız lazım"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak, 'Yaptırmam, durdururum, yıkarım.' diyor. İşte bu 'Yıkım ittifakına' karşı 16 yıllık demokratik kazanımlarımıza, ekonomik kazanımlarımıza ve diplomatik kazanımlarımıza hep birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi.

Şahin, Birinci Meclis önünde AK Parti Gençlik Kolları ile Ankara Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Konuşmasında, bu topraklara ümidini bağlamış bütün mazlumlar için çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Şahin, omuz omuza, gönül gönüle vererek bu dava yükünü hep birlikte omuzlamaları gerektiğini söyledi.

Şahin, bölgesel ve küresel rekabet içerisinde oldukları devletlerin, Türkiye'nin gençlerinden korktuğuna dikkati çekerek, "Bu ülkenin genç enerjisinden korkuyorlar. Bölgesel ve küresel rekabette en büyük avantajımız, en büyük gücümüz genç nüfusumuz. Bu genç nüfusumuzu ne kadar büyük oranda gerçek anlamda bir nüfuza dönüştürebilirsek, bu yarışta o oranda öne geçeceğiz, önlerde yer alacağız." diye konuştu.