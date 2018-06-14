"Yıkım lobisinin adayları ile Türkiye'ye rakip ülkelerin söylemleri neredeyse aynı"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bugün bu yıkım lobisinin adaylarının kullandığı söylemlerle bundan 3 ay evvel, 5 ay evvel Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin kullandığı söylemlerin ya da birtakım Türkiye'ye karşı kara propaganda yapan merkezlerin söyledikleri mukayese edilse yüzde 90-95 benzerlik olduğu görülecektir." dedi. Çelik, AK Parti Adana Milletvekili adayı Mehmet Gazioğlu'nun seçim ofisi önünde düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, seçimlere az bir zaman kaldığını anımsatarak, şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonucunu 24 Haziran'da alacaklarını belirtti. Türkiye ile ilgili yabancı basında çıkan haberlere baktığını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın seçilmesinden, tekrar güçlü bir şekilde seçilecek olmasından rahatsızlık duyan bazı kesimler var. Bu kesimlerin kimler olduğu onların geçmişte yaptığı haberlerden belli. Türkiye, DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi verirken bu kesimler Türkiye'yi, DEAŞ'la iş birliği yapmakla suçlayan kara propagandaları, sahte haberleri haber diye yayımlıyorlardı. Yine bu kesimler sık sık iki üç ayda bir Türkiye'de işlerin kötü gittiğine dair ısmarlanmış, masa başında hazırlanmış haberler yapıyorlar." diye konuştu.

Bunların ortak bir dili olduğunu belirten Ömer Çelik, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız hakkında ahlaksızca ve hayasızca 'diktatör' diyorlar. Ben bunların temsilcileriyle karşılaştığımda şunu söylüyorum: Biz tarihte ve günümüzde diktatörlerin kim olduğunu biliriz. Diktatörler kendi halkına karşı tankların arkasına, silahların arkasına saklanır. Bizim Cumhurbaşkanımız ise 15 Temmuz günü halkının önünde tankların üstüne, silahların üstüne yürüdü. Asıl demokratlık budur ama bu işlerine gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü hiçbiri kendilerinin bağlı olduğu güç odaklarının dışında, bağımsız hareket eden öz güvene sahip, demokrasisi sağlam, ekonomisi sağlam, dış dünyada itibarı sağlam bir Türkiye olsun istemezler." - "Mazlum coğrafyalar 24 Haziran akşamı bayram yapacak" Türkiye'ye dış politika konusunda nasıl davranması gerektiğini söyleyen pek çok kişi olduğunu anlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin geleceği ve çıkarları doğrultusunda kararlar aldığını söyledi. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güçlü destek verildiği zaman kimlerin sevineceğine ya da üzüleceğine değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Şunu bilin ki Türkiye'nin hayrını isteyenler, Türkiye'nin dostu olanlar ve mazlumlar büyük bir sevinç yaşayacaktır. Göreceksiniz dostlarımız, mazlum coğrafyalar 24 Haziran akşamı sokaklara dökülecekler, bayram yapacaklar. Bu kara propaganda merkezleri, Türkiye'nin hayrını istemeyenler ise büyük bir üzüntüye kapılacaklar. Tekrar aynı kara propaganda merkezlerini çalıştırmaya başlayacaklar. Aleyhimize, Cumhurbaşkanımızın aleyhine haber yapacaklar. Aleyhimize haber yapanlar, ülkemizin çıkarını istemeyenler, milletimizin hayrını istemeyenlerdir. Esas bunlar bize iyi haber yapsaydı, esas bunlar bizi övseydi ya da bunlar bizi göklere çıkarsaydı o zaman kendimizden şüphe ederdik. Eğer bu kara propaganda merkezleri, bu karanlık odaklar bugün aleyhimize haber yapıyorsa bu da doğru yolda olduğumuzun, iyi yolda olduğumuzun bir işaretidir çünkü bunlar hiçbir zaman milletimizin hayrını istemezler. Şunu da biliyoruz ki bayrağımızı gördüğü zaman, Cumhurbaşkanımızı gördüğü zaman kendi varlığından çok kıymetli bir şeyi görmüş gibi sevinenler 24 Haziran gecesi de Cumhurbaşkanımıza en güçlü oy çıktığı zaman sevinecekler."

- "Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlara saldırıyorlar" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki adayların rakip ülkelerin diliyle konuştuğunu dile getiren Çelik, bu durumu daha önce de gördüklerini anlattı. Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bunların bir aydır televizyonlarda söylediklerini, mitinglerde söylediklerini seçim kampanyası başlamadan önce bu kara propaganda merkezi gibi çalışan haber organlarından ve birtakım rakip ülkelerin sözcülerinden görüyorduk. Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlara saldırıyorlar. Türkiye'nin büyük projelerine saldırıyorlar ama biz bu filmi iki ay geriye sardığımızda aynı kesimlerin söylediği sözleri Türkiye'nin rakip ülkelerinden görüyorduk. Bugün bu yıkım lobisinin adaylarının kullandığı söylemlerle bundan 3 ay evvel, 5 ay evvel Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin kullandığı söylemlerin ya da birtakım Türkiye'ye karşı kara propaganda yapan merkezlerin söyledikleri mukayese edilse yüzde 90-95 benzerlik olduğu görülecektir." - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi