Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yanda inşa etmek, Türkiye'yi kalkındırmak için iktidara gelmeye çalışanla, bir yanda da yıkmak için gelmeye çalışanlar var. Bunu aziz milletimiz çok iyi ayrıştırır, sandığa gittiklerinde de Allah'ın izniyle cevabını verir." dedi. Bakan Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık ve AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarıyla Hekimhan ilçesi ziyaret etti. Öğretmenevinde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, millete hizmet için çıktıkları bu yolda yine halka emanet olmaya, hesap vermeye, oylara talip olmaya geldiklerini bildirdi. Tüfenkci, yeni bir Türkiye inşa etmek için yola çıktıklarına işaret ederek, "Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik. Sadece yollar, köprüler, binalar değil, gönülleri yapmak için, gönüller inşa etmek için geldik. Gönülden gönüle köprüler kurmak için geldik. En önemlisi de tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet ülküsü içerisinde bulunan, bu ülküyü benimseyen bütün kardeşlerimizi kucaklamak için geldik. Bayrağa, vatana, devlete, millete ihanet etmeyen her bir kardeşimizle yol yürümeye geldik." diye konuştu.

Hekimhanlıların her zaman milli iradeden, milletten, halktan yana ve devletinin yanında olduğunu belirten Tüfenkci, kendilerinin de milletin refah düzeyini artırmak adına gece gündüz demeden koşturduklarını, koşturmaya da devam edeceklerini vurguladı. İktidarları döneminde Türkiye'yi her alanda en az 3,5 kat büyüttüklerine dikkati çeken Tüfenkci, yollara, hastanelere, sağlık hizmetlerine, hava yollarına, limanlara, kültür evlerine, okullara, üniversitelere bakıldığında Türkiye'nin nereye geldiğinin görüleceğini anlattı. Tüfenkci, AK Parti iktidarının gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, milletvekili aday listelerine bakıldığında gençler ve kadınlar noktasında AK Parti'nin fark oluşturduğunu söyledi. - "5 yılda 5 milyon gencimize iş bulacağız" Kadınlara da pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti: "Çalışan kadınlarımızın oranını yüzde 41'lere çıkarmak istiyoruz. AK Parti iş yapar, laf üretmez. AK Parti aş, iş üretir, gençlere iş bulması için lideriyle gece gündüz çalışır. Biz her yıl en az 1 milyon insanımıza iş bulmak zorundayız. Bugüne kadar ortalamada her yıl 1 milyon insanımıza iş bulduk, 2017'de bu rakam 1,5 milyona çıktı. Yine Allah izin verirse 24 Haziran'dan sonra 5 yılda 5 milyon gencimize iş bulacağız, aş bulacağız. Türkiye, AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık kendi milli silahını yapabilir duruma geldi, dosta güven, düşmanlara korku salar hale geldi."

- "Yıkmak için gelmeye çalışanlar var" Bakan Tüfenkci, önemli çalışmalara imza attıklarına değinerek, şunları ifade etti: "Daha bunlar bizim yaptıklarımızı tartışmakla, lafla geçiriyorlar. 'Biz iş başına gelirsek Çanakkale Köprüsü'nü yıkacağız, Kanal İstanbul'u yıkacağız, külliyeyi bilmem ne yapacağız...' Sen iktidara gelme gelmeyeceksin de ama senin zihniyetini ortaya çıkarma bakımından söylediğin sözleri bu millet çok iyi not ediyor. Bir yanda inşa etmek, Türkiye'yi kalkındırmak için iktidara gelmeye çalışanlar, bir yanda da yıkmak için gelmeye çalışanlar var. Bunu aziz milletimiz çok iyi ayrıştırır, sandığa gittiklerinde de Allah'ın izniyle cevabını verir. Ülkemize operasyon çekilirken, gerek terörle, gerekse ekonomik olarak Türkiye'yi dize getirmeye çalışanlara karşı sizlerin bir oyuyla inşallah bu oyunu da bozacağız. Bebeklerimizi, gençlerimizi, yarınlarımızı düşünerek biz 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza 'evet', milletvekilliğinde AK Parti'ye 'evet' diyeceğiz. Çünkü bu 'evet' Türkiye'nin yarınlarına atılan imza için."

Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tüfenkci, "Muhalefetteki bu zihniyet, o gün 27 Mayıs'a alkış tutan zihniyetin devamı. Bakınız onların tarihine hep darbecilere çanak tuttular, alkış tuttular. AK Parti'nin tarihine bakarsanız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan her zaman bu darbecilere aslanlar gibi karşı durdu." diye konuştu. - "Kılıçdaroğlu'nun çırağı İnce, dersine iyi çalışacak" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise AK Parti hükümetlerinin kentte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Seçim beyannamelerinde 146 başlıkla neler yapacaklarını açıkladıklarını anımsatan Çalık, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz bunları açıklarken, biz bu kadar çalışırken CHP'nin adayı İnce'nin neler söylediğine ve çılgın projelerine bakmak lazım. Önce biz dedik ki 'Onlar konuşur, AK Parti yapar' şimdi 'AK Parti yapar, onlar yıkar' hale dönmüş vaziyetteler. 'Yerli Otomobil projesini, Kanal İstanbul projesini durduracağım, külliyeyi yıkacağım' diyor ya Allah rızası için önce bir kere insanlara yapacağınız icraatı söyleyeceksin, bu sana birinci ders. İkinci ders senin ayağını kaydırmak isteyen CHP Genel Başkanının karşısına çıkıp, 3 kez genel başkan olmak istediğin partiye genel başkan yapmayanlar, seni bu ülkenin başına nasıl cumhurbaşkanı yapacaklar bunu da öğrenmen lazım. Üçüncü ders de Kılıçdaroğlu'nun çırağı İnce, dersine iyi çalışacak. Önce AK Parti'nin yaptıklarını öğrenecek, sonra da yapacağı varsa söyleyecek."