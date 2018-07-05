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Yıldırım: "1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Yıldırım: "1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık."


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