Yıldırım 2 yılda dünyanın çevresini 10 kez turladı

Başbakan Binali Yıldırım, 2 yıllık Başbakanlık görevi süresinde yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai harcadı. Yıldırım, yurt içinde 238 bin, yurt dışında da 147 bin kilometre olmak üzere toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Uçakla yaptığı yolculuklarda toplamda 540 saat havada kalan Başbakan Yıldırım, dünyanın çevresini 10 kez turlamış oldu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihe geçen Binali Yıldırım'ın 25 aylık görev süresi boyunca bir dakikası bile boş geçmedi. Yıldırım, Türkiye'de adeta ayak basmadık yer bırakmazken, stratejik öneme sahip ülkeleri de ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, 65'inci Hükümet'i kurarak Başbakanlık koltuğuna oturduğu 24 Mayıs 2016'dan itibaren yoğun bir çalışma yürüttü.

Yıldırım, 2 yılda toplam 11'i Avrupa'ya, 6'sı Asya'ya, 5'i Kafkasya'ya, 3'ü KKTC'ye, 1'i ABD'ye, 1'i Ortadoğu'ya, 1'i Balkanlar'a, 1'i Körfez Bölgesi'ne olmak üzere 21 ülkeye 29 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

Çok sayıda yabancı devlet adamını da Türkiye'de ağırlayan Binali Yıldırım, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Pakistan, Ukrayna ve Ürdün'den yaklaşık 41 mevkidaşını misafir etti.