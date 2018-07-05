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Yıldırım: "ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi ve iki NATO müttefikine yakışır şekilde devam etmesi için ABD'nin de atması gereken adımlar var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Yıldırım: "ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi ve iki NATO müttefikine yakışır şekilde devam etmesi için ABD'nin de atması gereken adımlar var."


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