HABER

Yıldırım, AK Parti önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde toplanan vatandaşlara hitap edecek

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde bir konuşma yaparak, parti önünde vatandaşlara seslenecek.

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre, birinci çıkmasının ardından parti otobüsüyle genel merkeze hareket etti.

Başbakan Yıldırım, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Yıldırım, burada toplanan vatandaşlara hitap edecek.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Yozgat’ta AK Parti 2, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardıYozgat’ta AK Parti 2, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı
Amasya’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardıAmasya’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.