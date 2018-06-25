Yıldırım, AK Parti önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde bir konuşma yaparak, parti önünde vatandaşlara seslenecek.
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre, birinci çıkmasının ardından parti otobüsüyle genel merkeze hareket etti.
Başbakan Yıldırım, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Yıldırım, burada toplanan vatandaşlara hitap edecek.
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