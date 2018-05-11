Yıldırım: AK Parti’nin adresi sanal hesaplar değil, sandıktır

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Birileri 'Tamam' desin dursun sanal alemlerde. Biz ne diyoruz 'Durmak yok', millet ne diyor 'Durmak yok.' AK Parti'nin adresi sanal hesaplar değil, sandıktır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, buradaki konuşmasında, 24 Haziran seçimlerinin yaklaştığını anımsatarak, "Birileri 'Tamam' desin dursun sanal alemlerde. Biz ne diyoruz 'Durmak yok', millet ne diyor 'Durmak yok.' Kalkınma için refah için eşitlik, özgürlük için 'Devam' diyoruz. Bizim hileli işlerle, katakulliyle işimiz olmaz. Demokrasi sınavı sanal alemde değil, sanıktadır, sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek. AK Parti'nin adresi sanal hesaplar değil sandıktır. Bugün AK Parti'yi, Erdoğan’ı hedefe koyanların adresini milletimiz iyi biliyor. Kandil’den Pensilvanya’dan talimat alıp medet umanların bu hevesleri sandığın içinde kalacak. AK Gençlik yalana değil gönüle dayanır, hakikate dayanır. Ruhunu emperyalistlere kiralayanlara değil ülkesine milletine bayrağına gönül verenlerle birliktedir. Türkiye’nin pırlanta gençliği Türkiye düşmanlarına değil kendi liderine Erdoğan tabidir, liderine sahip çıkacaktır" diye konuştu.
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