Yıldırım, AK Parti'nin Isparta mitinginde konuştu

ISPARTA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bunlara kalsa 16 yıldır yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları ve hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. 'Onlar olmasın da kim olursa olsun'. Hadi oradan. Isparta inadına Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyor." dedi. Yıldırım, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Isparta mitinginde yaptığı konuşmasına, "Isparta'nın evladı ve büyük devlet adamı" olarak nitelendirdiği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i rahmet ve şükranla anarak başladı. 27 Mayıs darbesinin 58. yılı olduğunu anımsatan Yıldırım, "27 Mayıs'ın ne anlama geldiğini Isparta çok iyi biliyor. 27 Mayıs'ta demokrasiye darbe yapılmış, milletin adamı Adnan Menderes iktidardan uzaklaştırılmış ve halkın seçtiği Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ipe götürülmüş, idam edilmiştir. Demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu. Yıldırım, aynı darbeci zihniyetin 15 Temmuz'da, Türkiye sevdalısı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı da öldürmek istediğini ancak aziz milletin ve Isparta'nın o gece meydanlara inerek alçaklara geçit vermediğini kaydetti.

Ispartalıların heyecanla, aşkla 24 Haziran'ı beklediğini vurgulayan Yıldırım, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demeye hazır mıyız? Durmak yok yola devam. Siz, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye başından beri sahip çıktınız. 16 Nisan halk oylamasında Isparta yüzde 56 ile demokrasi tarafında yer aldı, 'evet' dedi. Aslında 24 Haziran seçimi, sizin 16 Nisan'da verdiğiniz 'evet' kararının sandıkta onaylanmasıdır. Yarım kalan işi tamamlamaya var mısınız? Her seçimde desteğinizle oylarınızla bize sahip çıktınız. AK kadrolardan desteğinizi asla esirgemediniz. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim eylesin." şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, ülkeyi kimin yöneteceğine 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta karar vereceklerini, vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacaklarını söyledi. Seçimlerde Türkiye'yi 2023'e götürecek kadroların seçileceğine işaret eden Yıldırım, bu kadroların Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine Türkiye'yi taşıyacağını, başlarında da Erdoğan'ın olacağını vurguladı.

Alandakilere, "Seçimlerde vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? Türkiye üzerinde oynanan oyunları, kirli tezgahları boşa çıkarmaya var mısın Isparta? Hainlere şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracak mısın Isparta. Erdem irade ve cesaretle bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkacak mısın Isparta?" sorusunu yönelten Yıldırım, meydandakilerden "evet" cevabı alması üzerine, "İşte Isparta, işte meydan. Vakit Isparta Vakti. Vakit AK Parti vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadelerini kullandı. Yıldırım, AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesi ile bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. - "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" AK Parti'nin "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin." diyen ecdadın yolunda olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer adaylar ne vadediyor? Adayların vaatlerine bakıyoruz. 'Savaştan kaçarak canını kurtaran sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğiz.' diyorlar. Bizim ecdadımızda, geleneğimizde zordakilere, dardakilere yardım etmek, kucak açmak vardır, merhamet vardır. Bizim geleneğimiz budur. Bazıları çıkıp ölümden hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül edemiyorlar. Nasıl ülke yöneteceksiniz? İnsanı yüceltmiyor ve yaşatmıyorsanız nasıl bu ülkeye hizmet edeceksiniz diye benim Ispartalı kardeşim bunun hesabını soracak. Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü be kardeşim? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor. Başka ne diyorlar. Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe 'evet' dediniz. Bir de çıkmışlar 'Yerli otomobil yapmak ilkelliktir.' diyorlar. İlkel olan sizsiniz. Yerli ve milli değerleri geliştirmek de AK Parti'nin işidir. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' . Gördüğünüz gibi işleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar. Zaten laf üstüne laf koymaktan başka bir marifetleri yok. Bunlara kalsa 16 yıldır yapılan dev eserleri, tünelleri yolları ve hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. 'Onlar olmasın da kim olursa olsun'. Hadi oradan. Isparta inadına Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyor."