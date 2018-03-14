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Yıldırım-Aliyev görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Terörle mücadelemizde, özellikle Afrin harekatında dost, kardeş Azerbaycan'ın inanılmaz bir desteği var. Şükranlarımızı sunuyoruz" - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "Biz dostuz, kardeşiz, bütün meselelerde birbirimizin yanındayız"

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle mücadelemizde, özellikle Afrin harekatında, dost, kardeş Azerbaycan'ın inanılmaz bir desteği var. Şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesine ilişkin görüntüler, Başbakanlık Basın Merkezi'nce paylaşıldı.

Başbakan Yıldırım, görüşmede yaptığı konuşmada, "bir millet, iki devlet" olan Azerbaycan ile Türkiye'nin ilişkilerinin gün geçtikçe geliştiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın karşılıklı yatırımlarının, ticaret ve turizm faaliyetlerinin arttığına dikkati çeken Yıldırım, "Bununla yetinmiyor bölge ülkelerin de kalkınması için birlikte çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde özellikle Afrin harekatında dost, kardeş Azerbaycan'ın inanılmaz bir desteği var. Şükranlarımızı sunuyoruz. Azerbaycan'ın derdi, bizim derdimiz, sevinci, bizim sevincimiz." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik münasebetlerinin bundan sonra da büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, "Biz dostuz, kardeşiz, bütün meselelerde birbirimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
afrin harekatı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Başbakan Yıldırım

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