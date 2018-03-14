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Yıldırım-Aliyev görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda ve her platformda birbirinin yanında olduğu vurgulandı

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda ve her platformda birbirinin yanında olduğu ifade edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede dost ve kardeş Azerbaycan ile yüksek düzeyli ziyaretleri sürdürmeye verilen önem dile getirildi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda ve her platformda birbirinin yanında olduğunun üzerinde duruldu. Bu çerçevede Karabağ meselesine verilen ortak önem vurgulandı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve TANAP gibi temel projelerin ilişkilere, bölge ekonomisi ile istikrarına katkısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Yıldırım'ı Bakü'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, kardeş iki ülkenin her konuda yakın iş birliğini sürdüreceğini ve birbirinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Azebaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Başbakan Binali Yıldırım

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