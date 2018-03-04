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Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

MUĞLA VALİLİĞİ'NE ZİYARET Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Muğla 5'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nden sonra Muğla Valiliği'ne geçti.

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (3)

MUĞLA VALİLİĞİ'NE ZİYARET
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Muğla 5'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nden sonra Muğla Valiliği'ne geçti. Valilik önünde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yıldırım, annesinin kucağındaki erkek bebeği sevdikten sonra oyuncak verdi. Başbakan Yıldırım, daha sonra basına kapalı ziyarette, Muğla Valisi Esengül Civelek'in makamına geçti. Bir süre burada kalan Başbakan Yıldırım, ardından AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Muğla'dan ayrıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (3)Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (3)Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (3)Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (3)

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