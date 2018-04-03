HABER

Yıldırım-Bahçeli görüşmesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık"

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." dedi.

Başbakan Yıldırım, Devlet Bahçeli ile Meclisteki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP'nin 18 Mart Pazar günü kongresini gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok." ifadesini kullandı.

"Başka bir konu başlığı konuşulmadı mı?" sorusuna, Yıldırım, "Hayır, bu yetmez mi?" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Devlet Bahçeli ile baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesi başladıktan sonra, AK Parti Grup Başkanvekilleri, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makam odasına geçti ve görüşmenin bitmesini orada bekledi.

MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Başbakan binali yıldırım Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.