HABER

Yıldırım, Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Yıldırım, Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.


Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!
Cuma hutbesinde hoparlörden siyasetCuma hutbesinde hoparlörden siyaset
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.