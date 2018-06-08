HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yıldırım: "Bazı derecelendirme kuruluşları arka arkaya not düşürüyor, bankaların notunu düşürüyor, Türkiye'yi izlemeye alıyor. Böyle bir karar alma gündeminde, programında yok. Alelacele toplanıp karar alıyorlar, 'Nasıl Türkiye'de seçimlerin gidişatını et

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Yıldırım: "Bazı derecelendirme kuruluşları arka arkaya not düşürüyor, bankaların notunu düşürüyor, Türkiye'yi izlemeye alıyor. Böyle bir karar alma gündeminde, programında yok. Alelacele toplanıp karar alıyorlar, 'Nasıl Türkiye'de seçimlerin gidişatını etkileriz?' Etkileyemezsiniz."


PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Hakan Çavuşoğlu: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacakHakan Çavuşoğlu: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak
Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık (2)Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.