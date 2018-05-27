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Yıldırım: Bazıları ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin söylemlerini, "Savaştan kaçarak canını kurtaran insanları 'Ülkelerine geri göndeririz' diyorlar.

Hasan DEMİRBAŞ/ISPARTA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin söylemlerini, "Savaştan kaçarak canını kurtaran insanları 'Ülkelerine geri göndeririz' diyorlar. Bizim geleneğimizde zordakilere yardım etmek vardır. Kucak açmak vardır. Ama bazıları çıkıp ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor" diye eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da düzenlendiği mitinge Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, milletvekili adayları ile sahneye çıkarak, vatandaşları selamladı. "Gül şehrinin gül yüzlü insanları" diye konuşmasına başlayan Yıldırım, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i saygıyla andı.
27 Mayıs'ın Türk demokrasi tarihinin kara günlerinden biri olan darbenin yıl dönümü olduğunu belirten Yıldırım, "27 Mayıs'ta milletin adamı Adnan Menderes iktidardan uzaklaştırılmış ve halkın seçtiği Menderes, Zorlu, Polatkan ipe gönderildi. Demokrasi şehitlerini rahmetle anıyorum. Aynı darbeci zihniyet 15 Temmuz'da Erdoğan'ı da öldürmek istedi. Ama aziz milletimiz o gece ayaktaydı. Alçaklara geçit vermediniz" dedi.
'VURULMAK İSTENEN ZİNCİRLERİ SÖKÜP ATACAK MISINIZ'
Isparta'nın 16 Nisan referandumunda yüzde 56 oranında 'Evet' dediğini belirten Yıldırım, 24 Haziran'ın 'Evet' kararının sandıkta onaylanması olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yarım kalan işi tamamlamaya var mısınız? Her seçimde bize sahip çıktınız. Ak kadrolardan desteğinizi eksik etmediniz. 24 Haziran'a sayılı gün kaldı. 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıktan ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmaya var mısınız? Vakit geldi, şimdi vakit Isparta, Türkiye vaktidir. Vurulmak istenen zincirleri söküp atacak mısınız?" diye konuştu.
'13'ÜNCÜ SEÇİMDE DE BAŞARAMAYACAKLAR'
Ak Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesi ile milletin partisi olduğunu ortaya koyduğunu belirten Binali Yıldırım, Isparta'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin söylemlerini eleştirdi. Yıldırım, şöyle devam etti:
"Savaştan kaçarak canını kurtaran insanları 'Ülkelerine geri göndeririz' diyorlar. Bizim geleneğimizde zordakilere yardım etmek vardır. Kucak açmak vardır. Ama bazıları çıkıp ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor. Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de yerli otomobil yapmak ilkellik deniyor. İlkel olan sizsiziniz. Bunların derdi, Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Onlar olmasın da kim olursa olsun, hadi oradan. 12 seçimde başaramadılar 13'üncü seçimde de başaramayacaklar."

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