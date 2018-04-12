Yıldırım Belediye Başkanı Edebali’den Ankara çıkarması

Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’i ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘Yeni Yıldırım’ yolunda gerçekleştirilen hizmetler ve ilçe sakinlerinin yaşamına doğrudan yansıyacak çalışmalar hakkında Ankara’da bir temaslarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, Bursa’nın kabinede Başbakan Yardımcılığı ile temsil edilmesinin şehir için önemli bir şans olduğuna vurgu yaparak “Sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, uzun yıllar ilçemizde yaşayarak ve şehrimiz hakkında detaylı bilgi birikimine sahip olarak hemşehrilerimizin sıkıntılarına ve ihtiyaçlarına yakından tanık oldu. Milletvekilliği sürecinde her zaman yanımızda olarak Yıldırımlıların refahı ve için Ankara’da bizlerin sesi olarak önemli desteklerde bulundu. Başbakan Yardımcılığı döneminde de kendilerinin ilgisini ve desteklerini hissediyoruz. Yıldırım’ın kaderini değiştirecek vizyon projelerimizin hayata geçirilmesi için yürüttüğümüz temaslarda hiç bir zaman bizi yalnız bırakmadı. Görev süresi boyunca Yıldırım’ın gönül elçisi gibi çalıştı. Yıldırım’ın ve Bursa’nın, Ankara’da Başbakan Yardımcılığı seviyesinde temsil edilmesi de bizlerin şansı. Sayın Bakanımıza çalışmalarımıza gösterdiği samimi desteklerden ötürü hem şahsım hem de Yıldırımlılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Bakanımızın desteğini hissediyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret eden Başkan Edebali, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ne inşa edilecek spor lisesi hakkında da görüşme gerçekleştirdi. Şehrin spordaki lokomotifi Bursaspor’a kazandırılacak spor lisesinin hayata geçirilmesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın destekte bulunmasının kendilerini gençlik adına mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Edebali, “Şehrimizin spordaki lokomotifi olan Bursasporumuza kazandıracağımız Vakıfköy Altyapı Tesisleri ve Spor Lisesi hem şampiyon kulübümüz için başarılı sporcular yetiştirirken hem de gençlerimizin sporla buluşacağı çok önemli bir merkez olacak. Türkiye’de bir ilk olan proje Bursaspor’umuza çok yakışacak. Bursaspor Vakıf Altyapı Tesisleri ve Spor Lisesi günü kurtarmak değil, gençlerimizin geleceğine ve Türk futboluna katkı sağlayacak” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın projenin bir an önce hayata geçirilmesi konuda büyük destek verdiğini de hatırlatan Başkan Edebali, “Sayın Bakanımıza göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yıldırım’da hayata geçirilen ve geçirilecek olan dev projeler, merkezi idare ile yerel yönetimin iş birliği ve uyumunun en güzel örneğidir. Ankara’daki temaslarımızda bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan ve problemlerimizle kendi derdiymiş gibi dertlenen Bursa Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Şahin’e de teşekkür ediyorum” dedi. Başkan İsmail Hakkı Edebali, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda tamamlandığında Türkiye’nin en büyük spor tesisi olacak Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ile Değirmenönü-Karapınar bölgesinde yapımına başlanan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nde gelinen son durum hakkında da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a bilgi verdi. Öte yandan Ankara temasları kapsamında AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret eden Başkan Edebali, Yıldırım’da yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.