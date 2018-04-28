Yıldırım: Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz

Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL,(DHA)

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yapılamaz' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.

Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma yaptı. 2001 yılından bugüne kadar AK Parti'ye gönül veren herkese teşekkür eden Başbakan Yıldırım, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi. "EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZSİNİZ"

Kongrede kadınlara seslenen Başbakan Yıldırım, kadınların siyasetin asli unsuru olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, gururusunuz. Millete hizmet yönünde genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz.

Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz."

"TÜRKİYE TAKDİRLE KARŞILANIYOR"

Gece gündüz çalışarak milletin desteğini, teveccühünü alarak bugünlere geldiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, " 82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede 'dünya beşten büyüktür' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti'nin kurucu ruhu asla değişmez."diye konuştu.