Yıldırım: Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yarımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker de katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce gelen Başbakan Yıldırım ilk olarak kongre merkezinin önünde bulunan otobüsten, dışarıda toplananlara hitap etti. Başbakan Yıldırım, "AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp baktığımızda her seferde partimizin seçimler kazanmasının gerçek gücü, AK kadınlarımızdır, 4.5 milyonu aşan üyesiyle. AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" dedi. Başbakan Yıldırım, bugün AK Parti 6. Olağan İzmir Kongresi'ni yapacaklarını belirterek, "İzmir'de de yol arkadaşlarımızla, AK Parti sevdalılarıyla bir araya geleceğiz. İnşallah bundan böyle Anadolu kazan, biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız, gönüllere gireceğiz, vatandaşlarımızla hemhal olacağız. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine, büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar bu teşkilata emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde dalgalanması için ve bu ülkenin esenliği için, istikbali için, sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE TAKDİRLE KARŞILANIYOR" Yıldırım, "82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede 'dünya beşten büyüktür' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti'nin kurucu ruhu asla değişmez" şeklinde konuştu.

"AK KADINLAR SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ" Başbakan Yıldırım daha sonra kongrenin yapıldığı salona geldi. Burada da bir konuşma yapan Yıldırım salonda bulunanlara seslenerek, "AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, gururusunuz. Millete hizmet yönünde genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz" dedi.

"AK PARTİ UMUDUNU YEŞERTEN KADINLARIMIZDIR"

Yıldırım, "Bugün kamuda çalışanlarının yüzde 40'ı, hakim ve savcıların yüzde 31'i, avukatların yüzde 43'ü, üniversitelerdeki akademik personelin, hocaların yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu bir ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Bunu, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42'den yüzde 82'ye çıktığı, yüksek öğrenim gören kadınların ve genç kızlarının sayısının yüzde 12'den 44'e çıktığı Türkiye'nin bir ferdi olarak söylüyorum. Bu güzel tablo karşısında içi sevinçle, azimle dolan bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Türkiye'nin istiklalinin de istikrarının da teminatı AK Parti'dir, AK kadınlarımızdır" diye konuştu.

Yıldırım, "İstanbul'da 1 milyon 139 bin 755 kayıtlı kadın üyemiz var. Biz kalbi ülkesi için atan, sürekli büyüyen bir aileyiz. Bugüne kadar 'Yapılamaz' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bakınız neler oluyor? Türkiye'de mesele, Türkiye'nin geleceği değil, Türkiye'nin istikrarı değil, Türkiye'nin 2023 hedefleri değil, 2053, 2071 vizyonu değil, yapılmaya çalışılan 'Ne yapalım da ne edelim de AK Parti'yi iktidardan indirelim' Bunun için her türlü oyuna, her türlü kumpasa, her türlü ilişkiye girenleri bugünlerde görüyoruz. AK Parti olarak sloganımız nedir? Hanımlar durmak yok yola devam. O halde durmayacağız, çalışacağız, inşallah 24 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğiz" dedi.

