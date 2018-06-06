HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yıldırım: Diğer tarafta yıkım ekibi var (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

'YAVRULARIMIZI DAĞA KALDIRDILAR' Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı mitinginin ardından Doğubayazıt ilçesinde Arkoz Çimento Fabrikası'nın açılışına katılarak, incelemelerde bulundu.

'YAVRULARIMIZI DAĞA KALDIRDILAR'
Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı mitinginin ardından Doğubayazıt ilçesinde Arkoz Çimento Fabrikası'nın açılışına katılarak, incelemelerde bulundu. Helikopterle Iğdır'a geçen Yıldırım, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, hiçbir bölücü terör örgütünün kardeşliğimizi bozamayacağını vurguladı. Başbakan olarak göreve geldiği 24 Mayıs 2016'da söylediği ilk şeyin, terörü Türkiye'nin, milletin gündeminden çıkarmaya ahdettiği olduğunu belirten Yıldırım, "Milletimizin içi rahat olsun. 'Bu ülkeden terörün kökünü kazıyacağız' dedim. Hamdolsun terörü bitirme noktasına geldik mi? Şimdi kaçacak delik arıyorlar. Yurt dışına kaçıyorlar. Nereye giderse gitsinler, enselerindeyiz. Kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Kalkınmamızı bunlar geciktirdi. Gençlerimizi, yavrularımızı, körpecik yaşında dağa kaldırarak hayatlarını kararttılar. Kalem tutması gereken ellere silah tuttutarak bu milletin üzerine sürdüler. Bu alçaklar ülkemize ,milletimize çok zarar verdiler. Ama Iğdırlı, Kürt, Azeri kardeşlerim bir oldu, beraber oldu, bu alçaklara hak ettikleri dersi verdiniz. Cumhurbaşkanımız milletimizle beraber dik durdu çetelere karşı, PKK'ya, DAEŞ'e karşı amansız mücadele verdik" diye konuştu.
Çiftçilere tarım desteğini 7 kat artırdıklarını belirten ıldırım, Türkiye'nin tarımda Avrupa'nın birincisi olduğunu söyledi. Gübrede KDV'yi tamamen kaldırdıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bazı adaylar diyor ki; 'Mazotu ucuzlatacağız.' Sizin haberiniz yok, AK Parti mazot desteği veriyor. Kullandığınız mazotun yarısı sizden, yarısı bizden bu sene uygulamayı başlattık. Birçok alanda Cumhuriyet tarihinin rekor desteklerini vermeye devam ediyoruz. Bütün bunları Iğdırlıların milletimizin duası ve desteğiyle sağladık. Ekonomisiyle dış politikasıyla, huzuruyla, kardeşliğiyle Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Demokrasimize değerlerimize sahip çıkarak Türkiye'yi daha güçlü hale getireciz. Iğdır'ı daha da kalkındıracağız. Terörün olduğu yerde kalkınma olmaz, fabrika olmaz. Doğubayazıt'ın orada bir çimento fabrikası açtım. 600 kişi çalışıyor. Bin kişi de onlara dışardan destek veriyor. Bu fabrikanın yapılmaması için terör örgütü gece gündüz tehdit yaptı. Makineleri, şantiyeyi yaktı. Onlara inat, 'inat da bir murattır' dedik. O fabrika yapıldı, bacası tütüyor, üretim yapıyor, kardeşlerimize iş aş sağlıyor. Hoşgörüylü birbirimize daha çok kenetleneceğiz" dedi.

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)-

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
MHP’li Karakaya: Türk milleti Kandil'e operasyonun arkasındadırMHP’li Karakaya: Türk milleti Kandil'e operasyonun arkasındadır
Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?Destici: DAEŞ Amerika’da parti kursa Amerika buna müsaade eder mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.