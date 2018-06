Yıldırım: Diğer tarafta yıkım ekibi var

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 24 Haziran'da seçimlerin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, diğer cumhurbaşkanı adayları ve vaatlerini eleştirdi. Yıldırım, "Seçim iki taraf arasında geçiyor. Bir tarafta 'Türkiye'yi büyüteceğiz' diyenler, 'Refahı, huzuru daim kılacağız& diyenler, diğer tarafta yıkım ekibi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'da Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada, kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın Kürt halkını kalkışmaya çağırdığını, Ağrı halkının bu çağrıya cevap vermediğini söyledi. Yıldırım, "Ağrı benim memleketim. Köklerimin, dedelerimin yaşadığı bu memleket bizimdir. 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş, Kürt kardeşlerimizi isyana, sokağa, kalkışmaya çağırdı. Benim Ağrılı hemşehrilerim bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursağında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür sesle haykırdınız. Ülkemize, geleceğimize sahip çıktınız" diye konuştu.

'YASAKLARI BİZ KALDIRDIK'

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını aktaran Yıldırım, Ak Parti'nin Türkiye'nin partisi olduğunu söyledi. Bir dönem bu topraklarda Kürtçe şarkıların, türkülerin yasak olduğunu ifade eden Yıldırım, TRT Kürdi'nin de kendilerinin döneminde kurulduğunu hatırlattı. Başbakan Yıldırım, "Anaların kendi çocuklarıyla ana dilinde konuşması yasaktı. Bu yasakları kim kaldırdı. Köylerimizin, ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık mı? Üniversitelerdeki yasakları, engelleri kaldıran, başörtü zulmünü sona erdiren kim? Özgürlüklerden, demokrasiden, insan haklarından asla geriye dönüş yok. Biz Kürt, Türk, Türkmen olmamıza kendimiz karar vermiyoruz. Anamızı, babamızı biz seçmiyoruz. İster Kürt, ister Türk olalım, saçımızın, gözümüzün rengi farklı olabilir, ama unutmayın gözlerimizden düşen damlaların, yaşın rengi hep aynıdır. Onun için Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

'FİZANA GİDERLERSE, GİDECEĞİZ'

Ağrı ve Türkiye'ye yapılan yatırımları anlatan Başbakan Yıldırım, konuşmasında halkı Kürtçe selamladı. Yıldırım şöyle devam etti:

"Bazı emperyalistler, Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de, Türkler de bin yıldır Anadolu topraklarında beraber, kardeşçe yaşıyorlar. Kimse Kürtler'e, Türkler'e devlet kurma küstahlığında bulunmasın. Her vatandaşımızın isteğine, talebine kulak verdik. Her şehrimize ay yıldızlı, bayrağımız dalgalandırarak gidebiliyor muyuz? Terörden temizlendi mi? Şehir merkezleri terörden temizlendi mi? Terörün izlerini tamamen ortadan kaldıracağız. Bölgeye yönelik hizmetler terör örgütü sürekli engellemeye çalıştı. Kalkınmamızı geciktirdi. Açlığa, yoksulluğa bölgeyi mahkûm etmeye çalıştılar. Ama benim Ağrılı hemşehrimlerim bunlara prim verir mi, bu alçaklara fırsat verir mi? Biz istiyoruz ki; diğer cumhurbaşkanı adayları da açıkça terörle mücadeleden bahsetsinler. Ediyorlar mı, niye etmiyorlar? Bu ülke hepimizin, terör bu ülkenin başının belasıdır. Bu belayı def etmek de bizim boynumuzun borcudur. Yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardık, şimdi dışarıda nereye kaçarlarla, giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil'e giderlerse, Sincar'a giderlerse de fizana giderlerse, gideceğiz. Bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz. Bu milletin başına bele olmaktan kurtaracağız. Ne yaparsa yapsınlar, iç dış işbirlikçiler, bu milleti bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Bu ülkenin her vatandaşı, başımızın tacıdır. Kürdüyle, Türküyle hepsi birinci sınıf vatandaşımızdır. Hiç kimse inancı, mezhebi, etnik kökeni, dili, kültürü dolayısıyla ayrımcılık görmeyecek, haksızlığa uğramayacak. Bu bizim ilkemizdir, bu size Ak Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Bizde söz namustur. Söz verdikse sonuna kadar arkasında oluruz."

YIKIM EKİBİ

Eleşkirt- Erzurum arasındaki yola 5 tünel yapılacağı müjdesini veren Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimleri için oy istedi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"24 Haziran'a hazır mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı en güçlü şekilde başımıza Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz? Hemşehrinizi de unutmayın. Sadece cumhurbaşkanını seçmek yetmiyor, Ak Parti'nin güçlü olması lazım ki; cumhurbaşkanının işi kolay olsun. Hemşehriniz olarak sizden güçlü bir destek bekliyorum. Bu seçim, Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Aslında, seçim iki taraf arasında geçiyor. Bir tarafta 'Türkiye'yi büyüteceğiz' diyenler, 'Refahı, huzuru daim kılacağız& diyenler, diğer tarafta yıkım ekibi. Yapılanları yıkacağız, kapatacağız, yasaklayacağız. 'Ak Parti'nin yaptığı işleri bozacağız.' Bozamazsınız. Ağrı size müsaade eder mi? O halde bu yıkım ekibine güçlü bir cevap vermeye hazır mı Ağrı? Sizin Türkiye'yi durdurmaya gücünüz yeter mi? 24 Haziran'da ne diyoruz, durmak yok yola devam."

Konuşmasının sonunda vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutlayan Yıldırım, "24 Haziran demokrasi bayramını da şimdiden tebrik ediyorum, seçimleriniz hayırlı olsun" dedi.