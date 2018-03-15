HABER

Yıldırım-Dodon görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüşmesinde, güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu teyit edildi

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşmesinde, güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu teyit edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, dost Moldova'nın komşu olarak görüldüğü ve düzenli ikili üst düzey temasların sürdürülmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Gökoğuz Yeri'nin Moldova ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü teşkil ettiğinin vurgulandığı görüşmede, güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu bir kez daha dile getirildi.

Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım Moldova Cumhurbaşkanı Dodon

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.