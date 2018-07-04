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Yıldırım, Editör Masası Özel'e konuk olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, yarın veda ziyareti kapsamında geleceği Anadolu Ajansı'nda, Editör Masası Özel'in konuğu olacak

Başbakan Binali Yıldırım, yarın veda ziyareti kapsamında geleceği Anadolu Ajansı'nda (AA) Editör Masası Özel'in konuğu olacak.

Yıldırım, yarın saat 10.00'da başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından da anlık olarak takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Başbakan Binali Yıldırım

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