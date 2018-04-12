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Yıldırım, Ege Denizi'nde düşen Yunanistan'a ait savaş uçağında hayatını kaybeden pilot için Çipras'a taziyelerini iletti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Yıldırım, Ege Denizi'nde düşen Yunanistan'a ait savaş uçağında hayatını kaybeden pilot için Çipras'a taziyelerini iletti.

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