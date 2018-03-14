Yıldırım-Esadov görüşmesi

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ile yaptığı görüşmede, başta Karabağ meselesi olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, her alanda çok yakın iş birliğine sahip olunan dost ve kardeş Azerbaycan ile ikili ilişkilerin önemi vurgulandı.
Başta Karabağ meselesi olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve TANAP gibi ekonomik projelerin iki ülkeye olan katkısı dile getirildi.
Görüşmede ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan parlamentolar arasındaki ilişkilerin güçlenerek gelişmekte olmasından duyulan memnuniyet de ifade edildi.
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