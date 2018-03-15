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Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Azerbaycan ile Türkiye, bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor" - "(Dağlık Karabağ sorunu) Buraya teröristlerin yerleşiyor olması veya başka hazırlıklar olması sonucu etkilemez. Dost ve kardeş Azerbaycan'a buradan başka bir tehdit vaki olursa veya Türkiye'den buraya terör tehdidi vaki olursa karşılığı mutlaka olur"

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ile Türkiye'nin bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalıştığını bildirdi.

Yıldırım, Fairmont Otel'de, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında önümüzdeki dönemde hangi alanda anlaşmaların yapılabileceğinin sorulması üzerine Yıldırım, iki ülkenin geçmişte çok önemli iş birliği anlaşmaları yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Erzurum Neft Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın hizmete girdiğini anımsatan Yıldırım, "Bu sene sonunda da TANAP Projesi hizmete girecek. Bu sadece Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ı ilgilendirmiyor aynı zamanda Türkiye'den sonra Balkanlar ve Avrupa'yı ilgilendiren bir proje. Bundan sonra birçok altyapı projeleri yatırımlar ve karşılıklı kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi turizmin geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılmasına çalışılacak." diye konuştu.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi:

"Azerbaycan ve Türkiye bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Türkiye'nin PKK ve onun uzantısı olan PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı Afrin operasyonu dost ve kardeş Azerbaycan'da bütün halk tarafından kuvvetle destekleniyor. Biz bunu sokakta buluştuğumuz insanları dinlerken buna şahit oluyoruz.

Karabağ meselesi Azerbaycan'ın haklı meselesidir. Azerbaycan'ın toprakları Karabağ tarafından işgal edilmiştir. 1 milyon kaçkın ve göçgün insan vardır. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi için uluslar arası düzeyde her etkinlikte Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır."

Yıldırım, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin bir soru üzerine, soykırımın bir insanlık suçu olduğunu, Dağlık Karabağ'da bir etnik temizlik ve soykırım yapıldığını vurguladı.

Soykırımın karşılığını, bunu yapan Ermenistan'ın görmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, "Geç kalabilir ama mutlaka Azerbaycan'ın bu konudaki haklı davası eninde sonuna özüne ulaşacaktır. Bu konu Birleşmiş Milletler, AGİT, MİNSK Grubu gibi her türlü bölgesel ve uluslararası organizasyonlarca da bilinmektedir. Buraya teröristlerin yerleşiyor olması veya başka hazırlıklar olması sonucu etkilemez. Dost ve kardeş Azerbaycan'a buradan başka bir tehdit vaki olursa veya Türkiye'den buraya terör tehdidi vaki olursa karşılığı mutlaka olur." diye konuştu.

Yıldırım, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde yöneticilerinin, ABD Kongresi'ni ziyaret edip kendilerini destekleyen senatörlere ödül vermesine ilişkin soruyu da yanıtladı. Yıldırım, ABD'li yetkililerin ödül alacağına, oradaki insanlık suçunun hesabını vermesinin daha yerinde olacağını söyledi.

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Başbakan Yıldırım Gazetecilerin sorularını cevapladı

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