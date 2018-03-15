Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ile Türkiye'nin bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalıştığını bildirdi.

Yıldırım, Fairmont Otel'de, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında önümüzdeki dönemde hangi alanda anlaşmaların yapılabileceğinin sorulması üzerine Yıldırım, iki ülkenin geçmişte çok önemli iş birliği anlaşmaları yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Erzurum Neft Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın hizmete girdiğini anımsatan Yıldırım, "Bu sene sonunda da TANAP Projesi hizmete girecek. Bu sadece Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ı ilgilendirmiyor aynı zamanda Türkiye'den sonra Balkanlar ve Avrupa'yı ilgilendiren bir proje. Bundan sonra birçok altyapı projeleri yatırımlar ve karşılıklı kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi turizmin geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılmasına çalışılacak." diye konuştu.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi: