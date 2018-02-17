Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Kvirikaşhvili ile görüştü

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili ile görüştü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Gürcistan'ın, Türkiye için değerli bir ortak olduğu, ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin arzu edildiği belirtildi.
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