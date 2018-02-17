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Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Kvirikaşhvili ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 17:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Gürcü mevkidaşı ile bir araya geldi

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili ile görüştü.

  1. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile Kvirikaşhvili görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Gürcistan'ın, Türkiye için değerli bir ortak olduğu, ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin arzu edildiği belirtildi.

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