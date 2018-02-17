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Yıldırım-İbadi görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi'nin görüşmesinde, Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı - Yıldırım ve İbadi, üst düzeyli temasların gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görüşmesinde, Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54'üncü Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Iraklı mevkidaşı İbadi ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, üst düzeyli temasların gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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54'üncü Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'

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