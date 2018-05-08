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Yıldırım, İHA fabrikasını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "İHA'lar nokta tespitler yapabilmeleri bakımından teröristlerin korkulu rüyasıdır" - "Bu tür yerli ve milli üretimlerle Türkiye'yi savunma sanayisi alanında markalaştırarak, ülkemizin adını altın harflerle hafızalara kazımaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, insansız hava araçlarının (İHA) nokta tespitler yapabilmeleri bakımından teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, dün İHA üretiminin yapıldığı Baykar Makina tesislerinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım, Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan İHA üretimine ilişkin detaylı brifing aldı.

Terörle mücadelede son yıllarda etkin şekilde kullanılan İHA'ların önemli yardımcı unsurların başında geldiğini ifade eden Yıldırım, "İHA'lar nokta tespitler yapabilmeleri bakımından teröristlerin korkulu rüyasıdır. Bu tür yerli ve milli üretimlerle Türkiye'yi savunma sanayisi alanında markalaştırarak, ülkemizin adını altın harflerle hafızalara kazımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Baykar Makina'nın Türk mühendislerin imzasını taşıyan yerli ve milli üretim çalışmalarından gururlandıklarını söyledi.

Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar da İHA projelerinin zor ve meşakkatli bir çalışma süreci sonunda hayata geçirildiğini vurguladı.

Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, Özdemir ve Selçuk Bayraktar ile bir İHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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