Yıldırım: İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yenikapı Miting alanında düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuştu. Başbakan Yıldırım, “Bugün, bu meydanda insan olmanın, Hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul'dan bütün dünyayı, haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı, zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada, 'eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' diye haykırıyoruz. Bu meydanın sesi, insanlığın sesidir. Şu mübarek ramazan günü, oruçlu ağızlardan çıkan bu sese şahit ol ya Rab. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper eden Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma ya Rab. Çocuk, kadın, yaşlı, silahsız demeden önüne geleni alçakça katleden İsrail zalimlerine meydanı verme ya Rab" dedi.

“BU VİCDANSIZ EYLEMDEN DOLAYI HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN, YUH OLSUN"

Başbakan Yıldırım, “Haykırıyoruz çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. Tarihte eşine az rastlanır bir şiddetle Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. Mukaddes Kudüs şehri, Mescid-i Aksa bir kez daha mateme gark oldu. İslam ümmetinin kalbine bir hançer daha saplandı. İnsanlıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar, buradan, Yenikapı Meydanı'ndan ilan ediyorum tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Amerikan yönetimi ve başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Amerika Başkanı, binlerce Filistin'in kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir. İsrail'in uluslararası hukuku ayakaltına alarak, Amerika'nın seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun, yuh olsun" diye konuştu.