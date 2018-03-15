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Yıldırım-İvanic görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi İvanic ile görüşmesinde, iki ülkenin mükemmel seyreden ilişkilerden duyulan memnuniyet ve işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irade teyit edildi

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile görüşmesinde, iki ülkenin mükemmel seyreden ilişkilerinden duyulan memnuniyet ve işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irade teyit edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım-İvanic görüşmesinde, Bosna Hersek'in Dayton Barış Anlaşması ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde toprak bütünlüğünün korunarak, istikrarlı bir yapıya kavuşturulması ve Bosna Hersek halkının refahının temininin temel öncelik olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Bosna Hersek ile iki ülkenin mükemmel seyreden ilişkilerinden duyulan memnuniyet ve işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irade teyit edildi. Ayrıca, Bosna Hersek'in, arzusu doğrultusunda, Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonu süreçlerine tam destek sunulduğu kaydedildi.

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Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic görüşme

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