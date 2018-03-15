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Yıldırım-İvanov görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 21:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüşmesinde, Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile görüşmesinde, Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, dost Makedonya ile kuvvetli bağların son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarla pekişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulanan görüşmede, Balkanlar'ın barış, refah ve istikrarı için önem arz eden Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine verilen güçlü destek teyit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım görüşme Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov

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