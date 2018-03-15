Yıldırım-İvanov görüşmesi

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile görüşmesinde, Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, dost Makedonya ile kuvvetli bağların son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarla pekişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulanan görüşmede, Balkanlar'ın barış, refah ve istikrarı için önem arz eden Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine verilen güçlü destek teyit edildi.
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit
'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
BİM’in iPhone X’den sonraki yeni hedefi: Uygun fiyatlı Xiaomi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum