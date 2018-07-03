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Yıldırım, Kemal Sunal'ı andı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal'ı, aramızdan ayrılışının 18'inci yılında rahmetle anıyor, tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, sinema sanatçısı Kemal Sunal'ı vefatının 18'inci yılında andı.

Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Sunal'ın vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal'ı, aramızdan ayrılışının 18'inci yılında rahmetle anıyor, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Kemal Sunal

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