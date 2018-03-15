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Yıldırım-Meta görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ile görüşmesinde, dost ve kardeş Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede daha aktif olmasının beklendiği ifade edildi

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüşmesinde, dost ve kardeş Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede daha aktif olmasının beklendiği dile getirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin tüm alanlarda mükemmel düzeyde olduğu, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğun ve verimli olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Görüşmede, dost ve kardeş Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede daha aktif olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, Balkanlarda kalıcı barış ve istikrarın vazgeçilmez bir aktörü olan Arnavutluk'un AB'ye üye olmasının bölge için yararlı olacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta Başbakan Yıldırım

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