Yıldırım-Meta görüşmesi

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüşmesinde, dost ve kardeş Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede daha aktif olmasının beklendiği dile getirildi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin tüm alanlarda mükemmel düzeyde olduğu, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğun ve verimli olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Görüşmede, dost ve kardeş Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede daha aktif olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, Balkanlarda kalıcı barış ve istikrarın vazgeçilmez bir aktörü olan Arnavutluk'un AB'ye üye olmasının bölge için yararlı olacağı kaydedildi.
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!
Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum