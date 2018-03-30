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Yıldırım, Musevilerin "Hamursuz Bayramı"nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Tarih boyunca çoğulcu devlet ve toplum anlayışını muhafaza etmiş bir millet olarak, yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, Musevilerin "Hamursuz (Pesah) Bayramı"nı kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın Hamursuz Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladığı belirtildi.

"Yahudilerin Mısır'daki esaretten kurtulup hürriyete kavuşmalarını temsil eden Pesah-Hamursuz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullanan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkıları bulunan Musevi vatandaşlarımız, yüzyıllardan bu yana toplumumuzun asli unsurlarındandır. Tarih boyunca çoğulcu devlet ve toplum anlayışını muhafaza etmiş bir millet olarak, yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Hamursuz Bayramı'nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Hamursuz (Pesah) Bayramı Musevi

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